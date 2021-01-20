شكرا لقرائتكم خبر عن الأسماك الاتجاه الهبوطي قائماً بالرغم من الارتفاع الأخير – تحليل صباحي – 20-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الأسماك (6050) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب حذرة بلغت نسبتها 2.19% بما يعادل 1.20 نقطة، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما يتأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة عودة استقراره أدنى مستوى 55.00، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 45.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 51.90 ومستوى المقاومة 60.00.