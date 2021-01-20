شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مجلس أعمال الكوميسا ينظم حوار حول الشمول المالى الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم مجلس أعمال الكوميسا (أو السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا)، بالشراكة مع بنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب أفريقيا، حوار الكوميسا رفيع المستوى بين القطاعين العام والخاص حول الشمول المالي الرقمي ، يوم 20 يناير في كيغالي، رواندا وفقا لموقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وينعقد الحوار تحت شعار "نحو سياسة الدفع المشتركة الرقمية المتكاملة للكوميسا للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة"، ويسلط الضوء على تطوير سياسة دفع رقمى مشتركة للكوميسا للبيع بقيمة مخفضة.

والكوميسا السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، هي منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، وتضم في عضويتها تسعة عشر دولة.

ووفقا لتقارير تعود نشأة الكوميسا لعام 1994، عوضاً عن منطقة التجارة التفضيلية الموجودة منذ عام 1981. تسعة دول قامت بإنشاء منطقة تجارة حرة عام 2000 (مصر، جيبوتى، كينيا، مدغشقر، مالاوى، موريشيوس، السودان، زامبيا، زيمبابوى)، كما انضمت رواندا وبورندى لمنطقة التجارة الحرة عام 2004، وانضمت ليبيا وجزر القمر عام 2006.