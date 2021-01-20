شكرا لقرائتكم خبر عن وثاق (WETHAQ) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 20-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 19٫80 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 22 فلس، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يشير الى ان السهم قد يواصل عمليات جني الأرباح للوصول لمستوى الدعم 18 فلس كمستوى أول ثم 14٫50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 22 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 19.3 بينما مستوى المقاومة هو 20.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط