شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للمخازن (GWCS)يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 20-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 5٫15 ريال، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يعد إشارة سلبية تدعو لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 5٫05 ريال كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 5٫25 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.11 ريال وبين مستوى المقاومة هو 5.18 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط