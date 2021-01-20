شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIK) يعمق جني الأرباح -تحليل صباحي- 20-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من عمليات جني الأرباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 9٫22 ريال، في ظل تدني كميات التداول، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، مما يمهد ا لطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 9 ريال كمستوى أول ثم 8٫60 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 9٫40 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9.06 ريال وبين مستوى المقاومة هو 9.30 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط