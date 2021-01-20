شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة للتنمية (UDCD) يتجاوز خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 20-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى ليغلق عند مستوى1٫694 ريال، كما تمكن السهم من تجاوز خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، والذي يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 1٫80 ريال كمستوى اول، الا ان هذا السيناريو مرهون بعدم باختراق السهم لمستوى 1٫62 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.66 وبين مستوى المقاومة هو 1.73 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد