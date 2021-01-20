شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 20-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 6191 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي القوي عند 6250 نقطة، والذي نتوقع ان يساهم في دفع المؤشر لأسفل في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم الهام عند 6000 نقطة، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 6250 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,178 وبين مستوى المقاومة هو 6,229 نقطة