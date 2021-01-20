شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI)يغلق عند أدني مستوى له خلال الجلسة -تحليل صباحي- 20-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى المؤشر تداولات امس الثلاثاء منخفضا عند أدني مستوى له خلال الجلسة عند 10769 نقطة، في ظل اقتراب كمية التداول من أعلى قيمة لها على اساس شهري، وهو ما يعد إشارة سلبية، قد تضغط على المؤشر لأسفل للوصول لمستويات قد تصل الى 10650نقطة كمستوى أول ثم 10400 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 11100 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,677 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,861 نقطة