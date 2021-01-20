شكرا لقرائتكم خبر عن "جنرال موتورز" تعلن إبرام شراكة مع "مايكروسوفت" في السيارات الآلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "جنرال موتورز" خلال تعاملات يوم الثلاثاء بعد إعلان إبرام شراكة مع "مايكروسوفت" في مجال تطوير سيارات آلية تعمل بتكنولوجيا القيادة الذاتية.



وذكرت "جنرال موتورز" أنها انضمت لتحالف يشمل "مايكروسوفت" و"فورد" لاستثمار ملياري دولار في شركة ناشئة لتشغيل وتطوير سيارات ذاتية القيادة.



وكشفت "جنرال موتورز" عن استثمارات لإضافة تقنية القيادة الذاتية إلى سياراتها "كروز" لتصل القيمة السوقية لشركة "كروز" إلى نحو ثلاثين مليار دولار.



وتجدر الإشارة إلى أن "آبل" أبرمت شراكة هي الأخرى مع "هيونداي" لتطوير سيارات ذاتية القيادة وذلك ضمن شراكات واتفاقيات تعاون بين شركات السيارات والتكنولوجيا.



وأعلنت "آبل" أنها بصدد تطوير سيارة كهربائية ذاتية القيادة ربما تكون جاهزة للقيادة على الطرق في غضون سنوات قليلة مشيرة إلى أن بطارياتها سوف تعمل بنفس تنولوجيا بطاريات هواتف "آيفون".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "جنرال موتورز" بنسبة 9.7% إلى 54.8 دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، وسجل أعلى سعر عند 55.1 دولار وأقل سعر عند 52.2 دولار.