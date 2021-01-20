شكرا لقرائتكم خبر عن "نتفليكس" تحقق إيرادات فصلية قوية في الربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "نتفليكس" بشكل حاد في أعقاب جلسة الثلاثاء مدعوما بإعلان الشركة الأمريكية عن نتائج أعمال إيجابية خلال الربع السنوي الرابع من عام 2020.



وكشفت شركة العروض الأصلية والبرامج التلفزيونية أن عدد مشتريها تخطى مستوى 200 مليون مشترك للمرة الأولى على الإطلاق حيث أن جائحة "كورونا" وما ارتبط بها من قيود إغلاق دفعت الملايين للبحث عن العروض الترفيهية.



وأضافت الشركة أن مشتركيها بلغ 203.7 مليون مشترك في نهاية العام الماضي بزيادة 8.5 مليون مشترك في الربع الرابع، وبلغ صافي دخل الشركة 542 مليون دولار أو 1.19 دولار لكل سهم مقارنة بـ587 مليون دولار أو 1.39 دولار للسهم في نفس الفترة من عام 2019.



وقفزت إيرادات الشركة في الربع الرابع إلى 6.64 مليار دولار مقارنة بنحو 5.47 مليار دولار قبل عام فيما توقع محللون تحقيق إيرادات عند 6.6 مليار دولار.



وعلى صعيد التعاملات، قفز سهم "نتفليكس" بنسبة 12.5% بعد إغلاق جلسة الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.7% عند 501.7 دولار، وسجل أعلى سعر عند 509.2 دولار وأقل سعر عند 493.5 دولار.