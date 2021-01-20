شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع عشية تنصيب "بايدن" رئيساً للولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات يوم الثلاثاء مع ترقب الأسواق لحفل تنصيب الرئيس المنتخب "جو بايدن" غدا الأربعاء.



وألقى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" كلمة وداعية للشعب الأمريكي قائلا إنه يصلي من أجل نجاح إدارة "بايدن" في أن تصبح الولايات المتحدة آمنة ومستقرة.



وعلى هامش جلسة استماع بمجلس الشيوخ، صرحت "يلين" إنه من الضروري مواصلة الدعم للشركات الصغيرة والعاطلين عن العمل من اجل دعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا".



وأضافت "يلين" أن إدارة الرئيس "جو بايدن" لن تستهدف إضعاف الدولار الأمريكي في مقابل العملات الأخرى لدعم الصادرات.



ونشرت الجهات الأمنية الأمريكية ما يقرب من 25 ألف جندي من قوات الحرس الوطني – وهو عدد غير مسبوق – لتأمين حفل تنصيب "بايدن".



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بنسبة 1.2% أو ما يعادل 62 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 52.98 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 53.09 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 51.7 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس/آذار بنسبة 2.1% أو ما يعادل 1.15 دولار وأغلق الخام جلسة لندن عند 55.90 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 56.08 دولار وأقل سعر عند 54.8 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.3% (ما يعادل 116 نقطة) إلى 30930 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 31086 نقطة وأقل مستوى عند 30865 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.5% (ما يعادل 198 نقطة) إلى 13197 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13206 نقاط وأقل مستوى عند 13078 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.8% (ما يعادل 30 نقطة) 3799 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3804 نقاط وأقل مستوى عند 3780 نقطة.