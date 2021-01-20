شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار سوزوكى سويفت 2021 فى السوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأتي السيارة سوزوكي سويفت موديل 2021 بفئة واحدة تباع بسعر 206.900 جنيه ، وهي تنتمي الى فئة السيارات الهاتشباك.

تتمتع السيارة سويفت 2021 بمحرك رباعى الأسطوانات، 1200 سي سي قوة 84 حصان وعزم 113 نيوتن متر متصل بفتيس 5 سرعات.

تعمل السيارة سوزوكي سويفت 2021 suzuki swift بنظام الجر الأمامى و تتسارع من 0 حتى 100 كم خلال 12.9 ثانية بمتوسط استهلاك 6.2 لتر بنزين لكل 100 كم.

يتقارب تصميم السيارة بشكل كبير لتصميمها السابق، ونجد المصابيح الأمامية قد تغيرت، حيث أصبحت اكبر مما سبق وتأتى على شكل محدب متناسق مع غطاء الموتور.

ونجد أيضا فى الأمام الشبكة الأمامية كبيرة أيضا، وتكون على شكل خلاية يتوسطها قاطع من الكروم الفضي يعلوه العلامة التجارية للسيارة .

تم إضافة العديد من وسائل الرفاهية في السيارة سوزوكي سويفت موديل 2021، حيث أنها متاحة بمزايا عديدة منها شاشة تاتش 7 بوصة بنظامي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو وكاميرا خلفية ونظام الفرامل المضادة للإنغلاق مع نظام توزيع قوة الفرامل على العجلات ووسادة هوائية أمامية و مرايات الرؤية الجانبية يمكن ضبطها و طيها كهربائيًا مع تدفئة ذاتية.

كما انها تتمتع بحساسات ركن خلفية وزر تشغيل/ايقاف السيارة ومصابيح ضباب امامية جنط 15 وتكييف هواء اوتوماتيكي وكمبيوتر رحلات ذو 6 وظائف مثل بيان متوسط السرعة و استهلاك الوقود .

متاحة بعجلة قيادة جلد ذات تحكم هيدروليك و متعددة الوظائف مدخل USB و AUX و بلوتوث و مخرج كهرباء 12 فولت وزر فتح الشنطة من الخارج و دخول بدون مفتاح .