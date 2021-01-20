شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير السياحة: "شتى فى مصر" تقدم أسعار منخفضة للطيران والفنادق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، على التشديد على التزام المنشآت السياحية والفندقية بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن مبادرة شتي في مصر تقدم للمصريين أسعار منخفضة للطيران والفنادق، وتهدف لتنشيط حركة السياحة الداخلية، خاصة في محافظات الأقصر وأسوان، بالإضافة لشرم الشيخ وطابا ودهب وغيرها، مشيرًا إلى أن تلك الأسعار ستساعد على تفضيل السفر بالطائرات وتوفير زمن الرحلة.

وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بنسبة الـ50% من الطاقة الاستيعابية للفنادق وفقا لضوابط التشغيل المقررة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية بكل المطارات والمتاحف والمواقع الأثرية والمطاعم والكافيتريات والفنادق والأتوبيسات السياح.

‎ومنذ 15 يناير الجاري، وحتى 28 فبراير المقبل، تستمر مبادرة "شتي في مصر" والتي أطلقتها الوزارة ووزارة الطيران المدني، بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية، لتشجيع حركة السياحة الداخلية، كأحد أوجه الدعم الموجه من قبل الحكومة لقطاعي السياحة والسفر.

‎وتم إطلاق هذه المبادرة لتشجيع حركة السياحة الداخلية والاستمتاع بالطبيعة الخلابة والجو المشمس وبمشاهدة المعالم الأثرية والتعرف على الحضارة المصرية العريقة، من خلال منح تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران الداخلي لربط المدن السياحية بمصر.

‎وتقرر أن تكون أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب ذهاب وعودة شاملة الضرائب خلال الفترة من ١٥ يناير إلى ٢٨ فبراير ٢٠٢١، بسعر موحد، من القاهرة والإسكندرية إلى الأقصر ١٥٠٠ جنيه مصري، وإلى أسوان ١٨٠٠ جنيه، ومن القاهرة أو الإسكندرية إلى شرم الشيخ والغردقة وطابا ١٨٠٠ جنيه، وإلى مرسى علم ٢٠٠٠ جنيه.

‎بالإضافة لذلك تم تخفيض أسعار الفنادق المشاركة في المبادرة فئات الثلاثة وأربعة وخمسة نجوم والتي ستطبق أسعار تشجيعية للإقامة بها شاملة الوجبات والضرائب والخدمة.