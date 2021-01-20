شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على انخفاض نتيجة تساقط أمطار في أمريكا الجنوبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تداولات يوم الثلاثاء رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن السلعة الزراعية تعرضت لضغوط بعد أنباء تساقط أمطار في أمريكا الجنوبية التي تعد من بين كبرى مصدري الصويا والذرة على مستوى العالم.



وسارت الذرة على خطى الصويا نحو الانخفاض رغم قوة الطلب وقيود محتملة من جانب الحكومة الأوكرانية على صادراتها من الذرة.



وشهدت مناطق واسعة من البرازيل تساقطا غزيرا من الأمطار لا سيما على المناطق المزروعة بمحاصيل الذرة والصويا مما أثار قلقا من وفرة المعروض، وبالتالي، الضغط على الأسعار.



من جانبها، ذكرت وزارة الزراعة الأمريكية أن شركات تصدير خاصة باعت 128 ألف طن من الذرة لليابان و100 ألف طن لجهة أخرى، بعد بيانات بشراء الصين 11.3 مليون طن من الذرة العام الماضي.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.4 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس/آذار بنسبة 2.2% إلى 13.85 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 14.21 دولار وأقل سعر عند 13.83 دولار.