شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بعد تسجيل خسائر الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ليعوض المعدن النفيس جزءا من الخسائر التي سجلها الأسبوع الماضي والتي بلغت 0.9%.



وسوف تتجه أنظار العالم غدا الأربعاء نحو حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة خشية وقوع أعمال عنف وشغب من أنصار الرئيس المنتهية ولايته "دونالد ترامب".



كانت "جانيت يلين" (المرشحة لتولي منصب وزير الخزانة الأمريكية) قد صرحت في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ أنه من الضروري مواصلة الدعم للشركات الصغيرة والعاطلين عن العمل من اجل دعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا".



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.4 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 1.8% أو ما يعادل 45 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 25.32 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 25.480 دولار وأقل سعر عند 24.990 دولار.