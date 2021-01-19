شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع مع تحول أنظار العالم نحو تنصيب "بايدن" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي في ظل تركيز الأسواق على حفل تنصيب الرئيس المنتخب "جو بايدن" غدا.



تشهد "واشنطن العاصمة" إجراءات أمنية غير مسبوقة حيث تم نشر ما يقرب من 25 ألف جندي لتأمين حفل تنصيب "بايدن" لا سيما أن العديد من الولايات الأمريكية تخشى حدوث أعمال عنف وشغب من قبل أنصار الرئيس المنتهية ولايته "دونالد ترامب".



من ناحية أخرى، تواصل دول العالم جهودها في مكافحة أزمة "كورونا" حيث ت الإعلان في روسيا عن تطوير لقاح ثان ٍ لفيروس كورونا قالت "موسكو" إن فاعليته تصل إلى 100% في الوقاية من المرض.



جاء ذلك بعد إعلان روسيا عن لقاح "سبوتنيك" بالإضافة إلى لقاحات أخرى أعلنت عنها شركات "فايزر" و"موديرنا" و"أسترازينيكا".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.363، وسجلت العملة البريطانية أعلى سعر اليوم أمام نظيرتها الأمريكية عند 1.3636 وأقل سعر عند 1.3578.