شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق مرتفعاً مع انخفاض الدولار وترقب حفل تنصيب "بايدن" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بفعل انحسار ضغوط الدولار الذي تراجع أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن ترقب الأسواق لحفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن".



وفي جلسة استماع بمجلس الشيوخ، صرحت "جانيت يلين" (المرشحة لتولي منصب وزير الخزانة الأمريكية) إنه من الضروري مواصلة الدعم للشركات الصغيرة والعاطلين عن العمل من اجل دعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا".



وأضافت "يلين" أن إدارة الرئيس "جو بايدن" لن تستهدف إضعاف الدولار الأمريكي في مقابل العملات الأخرى لدعم الصادرات.



وسوف تتجه أنظار العالم غدا الأربعاء تجاه حفل تنصيب الديمقراطي "جو بايدن" وسط تشديد أمني مكثف وغياب للرئيس المنتهية ولايته "دونالد ترامب".



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.4 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.6% ما يعادل 10.3 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1840.2 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 1845 دولارا وأقل سعر عند 1831.8 دولار.