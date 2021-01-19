شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مستمرا فى خسائره رغم تصريحات "يلين" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية يوم الثلاثاء مستمرا فى خسائره رغم تصريحات "جانيت يلين" رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة والمرشحة لتولي منصب وزارة الخزانة في إدارة الرئيس المنتخب "جو بايدن".



وعلى هامش جلسة استماع بمجلس الشيوخ، صرحت "يلين" إنه من الضروري مواصلة الدعم للشركات الصغيرة والعاطلين عن العمل من اجل دعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا".



وأضافت "يلين" أن إدارة الرئيس "جو بايدن" لن تستهدف إضعاف الدولار الأمريكي في مقابل العملات الأخرى لدعم الصادرات.



هذا، وسوف تتجه أنظار العالم غدا الأربعاء تجاه حفل تنصيب الديمقراطي "جو بايدن" وسط تشديد أمني مكثف وغياب للرئيس المنتهية ولايته "دونالد ترامب".



ونشر الجهات الأمنية الأمريكية ما يقرب من 25 ألف جندي من قوات الحرس الوطني – وهو عدد غير مسبوق – لتأمين حفل تنصيب "بايدن".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.4 نقطة.