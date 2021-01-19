شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن سيستخدم الأدوات كافة لمواجهة «انتهاكات الصين التجارية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن ستستخدم كل الأدوات المتاحة لمواجهة «ممارسات الصين غير العادلة وغير القانونية» التي تقوض الاقتصاد الأميركي.

وردا على أسئلة من اللجنة المالية في مجلس الشيوخ في جلسة الاستماع لتثبيتها في منصبها قالت يلين إن الصين «تقوض الشركات الأميركية» بسلسلة من السياسات، بما في ذلك الإعانات غير القانونية وإغراق المنتجات وسرقة الملكية الفكرية والحواجز الجمركية أمام السلع الأميركية.

وقالت «نحن بحاجة إلى مواجهة ممارسات الصين التعسفية غير العادلة وغير القانونية»، مضيفة «نحن على استعداد لاستخدام مجموعة كاملة من الأدوات» لمواجهة هذه القضايا.

تعكس سلسلة الشكاوى التي ذكرتها المحتوى الرئيسي للهجوم الشامل للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ضد الصين، بما في ذلك الحرب التجارية المكلفة التي شهدت فرض مليارات من الرسوم الجمركية.

وفي حين وافقت يلين على أن «الصين هي بالتأكيد أهم منافس استراتيجي لنا»، شددت على أنه سيكون من المهم «العمل مع حلفائنا» لمواجهة التحدي، بخلاف ما كان يراه ترامب.

وكما اتهم ترامب، على غرار الإدارات الأميركية قبله، بكين بالحفاظ على عملتها منخفضة بشكل مصطنع كوسيلة لجعل منتجاتها أرخص واكتساب ميزة تجارية، كررت يلين معارضة هذه الممارسة.

وتعهدت أن قيمة الدولار الأميركي «يجب أن يتم تحديدها في الأسواق» وتابعت «إذا تم تثبيتي (في منصبي)، سأعمل على تنفيذ وعد الرئيس المنتخب بمعارضة أي من محاولات الدول الأجنبية للتلاعب بشكل مصطنع بقيم العملات للحصول على ميزة غير عادلة في التجارة». (أ ف ب)