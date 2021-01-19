شكرا لقرائتكم خبر عن مجيد جعفر: الغاز عامل رئيسي في استراتيجيات الطاقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال وعضو مجلس الإدارة المنتدب لدانة غاز، أن الغاز الطبيعي سيلعب دوراً رائداً كجزء من استراتيجيات الطاقة الوطنية؛ حيث تتطلع الحكومات إلى تقليل بصمات الكربون الخاصة بها، والتعافي من الآثار الاقتصادية لوباء «كوفيد-19».

وأضاف، يقدم الغاز الطبيعي حلاً موثوقاً به، ومنخفض الكربون للبلدان النامية ذات الاحتياجات المتزايدة للطاقة أثناء ابتعادها عن الفحم وسعيها لاستكمال الطاقة المتجددة.

وأوضح، نظراً لأن الاقتصادات في جميع أنحاء العالم تتطلع إلى الخروج من التأثير الاقتصادي لوباء «كوفيد-19»، فإن حرق الغاز الطبيعي الأنظف سيوفر فوائد متعددة تتمثل في القدرة على تحمل التكاليف والموثوقية وانخفاض البصمة الكربونية، بينما يعمل كنظير حاسم لتمكين تقنية الطاقة المتجددة المتقطعة، وبنفس الوقت تمكين الاقتصاد الهيدروجيني المستقبلي.