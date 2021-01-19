شكرا لقرائتكم خبر عن ألبرت الثاني: تغيير العادات لأجل الصحة والبيئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الأمير ألبرت الثاني أمير إمارة موناكو في كلمته خلال قمة «أبوظبي للاستدامة»: «أعبر عن مدى سروري لتنظيم هذا الحدث في هذه الظروف، وأهمية التركيز على مستقبل كوكبنا».

وأضاف: «انتهى العام 2021، ونأمل أن يوفر العام 2021 طاقة جديدة، وأنتهز الفرصة للتركيز على بعض العناصر التي توفر أساساً للأمل في ظل الغموض المستقبلي، كان لعام 2020 أثر ايجابي في ما يخص المسائل المناخية، من حيث انخفاض الكربون من خلال حجب الأنشطة الاقتصادية والحركة الجوية التي ساهمت في تراجع انبعاث الكربون 7% في 2020».

وتابع: «ومن دون وجود أي تغير هيكلي في اقتصاداتنا فإن هذا التراجع سيكون مؤقتاً، وقد أظهر العام 2020 أننا قادرون على إحداث تغييرات لمدة اسابيع أو أيام محدودة، وتغيير عاداتنا من أجل مسائل أساسية مثل الصحة والبيئة».

وأضاف: «لقد طبقت كل الحكومات العالمية خططاً للتعافي، بإجمالي 12 تريليون دولار، وهو قريب من 12% من الناتج الإجمالي العالمي، وهذا مبلغ غير مسبوق تاريخياً».