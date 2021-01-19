شكرا لقرائتكم خبر عن المزروعي يتوقع بداية تعافي النفط في 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية: إنه يتوقع أن تتعافى سوق النفط في 2021، وربما تعود إلى التوازن بحلول أوائل 2022.

وأكد أنه يرى نمواً جيداً للطلب على الخام في الصين والهند مع بدء المزيد من الدول حملاتها للتطعيم ضد فيروس «كورونا».

وأبلغ المزروعي منتدى الطاقة الافتراضي لمجلس الأطلسي «هذا العام نحن نراه عاماً للتعافي، سواء سيكون في نهاية العام؛ حيث نفترض الوصول إلى التوازن أو في بداية 2022».

وأكد المزروعي أن هناك طلباً متزايداً على الطاقة حتى 2030، موضحاً أن التركيز ينصب على التكنولوجيا المستخدمة، ومدى تطورها؛ لتخفيض الكُلفة.

وقال: يوجد طلب جيد حالياً ونرى تحسناً في اقتصاد الصين والهند وقد بدأ الناس بالعودة تدريجياً لحياتهم الطبيعية.