شكرا لقرائتكم خبر عن وثيقة «إياتا» الإلكترونية.. جواز السفر الرقمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: أنور داود

تعتزم «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» تجربة ما يعرف بوثيقة إياتا الإلكترونية أو جواز سفر إياتا (IATA Travel Pass )، وذلك لتسهيل عملية السفر والتحقق من فحص كوفيد 19 واللقاح ومتطلبات السفر العالمي، وذك قبل إطلاقه رسمياً.

* فما هو IATA Travel Pass:

وثيقة إياتا الإلكترونية أو جواز سفر إياتا (IATA Travel Pass) هو تطبيق على أجهزة الهواتف المحمولة لمساعدة المسافرين على إدارة سفرهم بسهولة وأمان بما يتماشى مع أي متطلبات حكومية لاختبار COVID-19 أو معلومات اللقاح، وتهدف إلى إدارة وتوثيق وضمان التدفق لبيانات الاختبارات واللقاحات بين الدول وشركات الطيران والمسافرين والمختبرات.

* خطوات الحصول على وثيقة «إياتا الإلكترونية للمسافر»

1- تنزيل التطبيق المجاني على الأجهزة الذكية وتسجيل الدخول (متى أصبح متوفراً).

2- التقاط صورة حية (سيلفي) من خلال الهاتف الذكي.

3- استكمال الاختبار المبين على شاشة الهاتف الذكي، كتحريك الرأس، وإغلاق وفتح العيون أمام الكاميرا.

4- مسح ضوئي للبيانات المتوفرة في أسفل الصفحة الرئيسية لجواز السفر، كالرمز الشريطي «باركود»، أو مسح الشريحة المتوفرة داخل جواز السفر.

5- سيقوم التطبيق بعد ذلك بدمج صورة سيلفي الملتقطة مع المعلومات المتوفرة في جواز السفر (والتي تتضمن صورة رقمية حيوية (بيومترية) لحامل جواز السفر. وللتحقق من ذلك يجب على صاحب الجواز أن يكون حاملاً للجواز أمام عملية التسجيل وأن يكون الجواز أصلياً لم يتم العبث به أو تغيير المكتوب فيه.

6- بعد الانتهاء من هذه المراحل، سيتم تخزين البيانات الرقمية المعتمدة والمتعلقة بالمسافر على الهاتف الذكي لصاحب الجواز، والتي سيتمكن من استخدامها كوثيقة سفر أو هوية رقمية تسمح له بالسفر.

* تضم وثيقة إياتا الإلكترونية للمسافر أربع أنظمة مفتوحة المصدر وقابلة للتشغيل المتبادل والتي يمكن دمجها للحصول على حلول شاملة لرحلة المسافر:

1- السجل العالمي للمتطلبات الصحية: يمكّن المسافرين من العثور على معلومات دقيقة تتعلق بالسفر ومتطلبات الاختبار ومتطلبات اللقاح لرحلتهم.

2- السجل العالمي لمراكز الفحص أو التطعيم: يمكّن المسافرين من العثور على مراكز الفحص والمختبرات في دولة مغادرتهم والتي تتوافق مع معايير الفحص ومتطلبات التطعيم بحسب معايير بلد الوصول.

3- تطبيق المختبرات للأجهزة الذكية: والذي يتيح للمختبرات المعتمدة ومراكز الاختبار مشاركة شهادات الفحص والتطعيم بشكل آمن مع الركاب.

4- تطبيق السفر اللاتلامسي على الأجهزة الذكية: والذي يتيح للمسافرين، إنشاء جواز سفر رقمي، والحصول على شهادات الفحص أو التطعيم والتحقق من أنها كافية لمواصلة رحلتهم، ومشاركة هذه الشهادات مع الجهات المعنية كشركات الطيران والسلطات المحلية بما يسّهل عملية السفر لديهم.

ويمكن للمسافرين استخدام التطبيق لإدارة وثائق السفر رقمياً وبسلاسة طوال رحلتهم، ما يحسن من تجربة السفر ككل.