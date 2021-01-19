شكرا لقرائتكم خبر عن الأسواق العالمية تفلت من الانخفاض قبل يوم من تنصيب بايدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: زهير العربي

أفلتت معظم أسواق الأسهم والسلع والخدمات العالمية، أمس الثلاثاء، من أسبوع صعب شهدت فيه انخفاضات متواصلة، حيث استغلت المؤشرات نتائج إيجابية لشركات وبنوك كبرى، إضافة إلى تعهدات أوروبية وصينية وأمريكية بحِزم تحفيز إضافية لدعم التعافي، وفي ظل ذلك غمر اللون الأخضر كل أسواق الأسهم الآسيوية باستثناء الصينية التي تعرضت لجني أرباح وكذلك الأوروبية التي عادت للانخفاض بعد ارتفاعات قوية بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19، وبينما قفزت الأسهم الأمريكية، امتدت المكاسب لأسواق النفط والمعادن النفيسة التي استفادت هي الأخرى من أجواء التفاؤل بالتعافي الاقتصادي، خاصة مع بيانات النمو الصيني الجيدة التي أعلنت، أمس الأول الاثنين، في مقابل هبوط الدولار الأمريكي عن ذروة شهر، ما أعاد للأسواق التفاؤل، ويتطلع المستثمرون الآن للجولة القادمة من التحفيز المالي في الولايات المتحدة بموجب مقترح الرئيس الأمريكي المنتخب، ومن المقرر تنصيب بايدن، اليوم الأربعاء.

في بورصة نيويورك، قفزت مؤشرات «وول ستريت»، أمس الثلاثاء، بدعم من ارتفاع أرباح جولد مان ساكس، إضافة إلى إشارات لتحفيز كبير آخر ووتيرة أسرع لتوزيع اللقاح في المستقبل.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 200 نقطة أو 0.7%، وارتفع مؤشر «إس آند بي» 0.8%، وزاد مؤشر ناسداك بنسبة 1%.

وقفزت أسهم بنك جولدمان ساكس 2.7%، بعد أن فاق البنك توقعاته بشأن أرباح وإيرادات الربع الرابع، في حين انخفضت أسهم «بنك أوف أمريكا» بأكثر من 1% بعد أن تراجعت أرباحه بأكثر من المتوقع.

وقادت الأسهم التي ستستفيد أكثر من التحفيز الإضافي وطرح اللقاح بشكل أسرع المكاسب في التداولات، وارتفعت أسعار أسهم شركة الخطوط النرويجية للرحلات البحرية بنسبة 3%، وارتفع سهم بوينج 2.8%، في، كما ارتفع سهم أمريكان إيرلاينز بنسبة 2.5%.

وفي القارة العجوز، صعدت الأسهم الأوروبية في مستهل التداولات أمس الثلاثاء، قبل أن تتأرجح في وقت لاحق حيث انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%، بينما هبط المؤشر داكس الألماني 0.21%، وكاك 40 الفرنسي 0.15% وهبط مؤشر الأسهم القيادية في لندن 0.16%.

وارتفعت أسهم ريو نيتنو المدرجة في المملكة المتحدة 1.4% بعد أن أعلنت الشركة عن زيادة 2.4% في شحنات خام الحديد في الربع الرابع، بدعم من الأنشطة الصناعية في أكبر مستهلك للخام في العالم، وهي الصين.

وقفز سهم لوجيتك 6.9% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لنمو المبيعات والأرباح لعام 2021 للمرة الثالثة، مستفيدة من تعزز الطلب مدفوعاً بالجائحة على منتجات العمل من المنزل وملحقات الألعاب.

وفي طوكيو، أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة، أمس الثلاثاء، بعد أن انخفضت لجلستين متتاليتين، إذ صعد المؤشر نيكاي 1.39% إلى 28633.46 نقطة، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.56% إلى 1855.84 نقطة.

وتقدمت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ قفز سهم روم 4.51% بعد أن رفعت نومورا للأوراق المالية السعر المستهدف للسهم، وزاد سهم تي.دي.كيه 2.76%.

الذهب

في أسواق المعادن النفيسة، ارتفعت أسعار الذهب، أمس الثلاثاء، لتصعد من أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر الذي بلغته في الجلسة السابقة، إذ تراجع الدولار الأمريكي، فيما تلقى المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذاً آمناً الدعم من احتمالات ضخ المزيد من التحفيز في الاقتصاد العالمي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1837.79 دولار للأوقية (الأونصة)، ليتعافى من أدنى مستوياته منذ الثاني من ديسمبر/ كانون الأول عند 1809.90 دولار الذي بلغه، أمس الأول الاثنين، وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1839.40 دولار.

ونزل الدولار عن أعلى مستوى في أربعة أسابيع الذي بلغه في الجلسة السابقة، قبل شهادة المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أمام مجلس الشيوخ.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1.5% إلى 27.11 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 1.4% إلى 1093.93 دولار بينما صعد البلاديوم 0.3% إلى 2379.57 دولار.

النفط

في أسواق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، أمس الثلاثاء، إذ تفوق التفاؤل بأن التحفيز الحكومي سيدعم النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط على المخاوف من أن تجدد إجراءات العزل العام لمكافحة جائحة فيروس كورونا عالمياً قد يبطئ استهلاك الوقود.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس/ آذار 1.4%، إلى 55.35 دولار للبرميل، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.19 دولار للبرميل، مرتفعاً 0.45%.

وتضغط المخاوف بشأن ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 عالمياً وتجدد إجراءات العزل العام، على الطلب على الوقود، ما يكبح أسعار الخام.

وأشار محللو «إيه.إن.زد» إلى مخاوف بشأن تراجع مبيعات الوقود في الهند في يناير/ كانون الثاني مقارنة مع ديسمبر/ كانون الأول وارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في الصين واليابان، ما قد يثبط الطلب على الخام.

وقال البنك «في أوروبا والولايات المتحدة، يثير بطء توزيع اللقاحات أيضا مخاوف بشأن أن انتعاش الطلب سيظل صعب المنال».