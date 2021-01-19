شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 19-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 19-1-2021.

وكانت البورصة المصرية قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 683.184 مليار جنيه.

إيقاف تداول 16 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 16 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم الحديد والصلب المصرية، العبوات الطبية، راية القابضة للاستثمارات المالية، التوفيق للتأجير التمويلي، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المصرية للدواجن، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، سماد مصر (ايجيفرت)، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، الكابلات الكهربائية المصرية، السويس للأسمنت، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي—يوداب، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، مصر للأسمنت-قنا، ارابيا انفستمنتس هولدنج.

البورصة تربح 3.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 683.184 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 591.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.88% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.58%، والعرب على 7.54% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.09% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.90%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 19.8 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، 53.7 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 16.9 مليون جنيه، 62.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 11485 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 2311 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 13966 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 4454 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 2278 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 3271 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1063 نقطة.

وصعدت أسهم 84 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 61 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 13.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.49%.

- التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس بسعر إغلاق 4.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.40%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 4.080 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.37%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.744 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.20%.

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) إغلاق 3.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.12%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 10.690 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.88%.

- ارابيا انفستمنتس هولدنج بسعر إغلاق 0.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.17%.

- السويس للأسمنت بسعر إغلاق 8.450 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.52%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 7.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.04%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 16.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.94%.