شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف بأسعار الذهب بالتعاملات المسائية.. وعيار 21 يسجل 806 جنيهات للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، ارتفاع طفيف بقيمة جنيه واحد فقط، مع تحرك محدود في سعر اونصة الذهب عالميا بقيمة 2 دولار فقط، لترتفع الأونصة إلى 1840 دولارا، مقابل 1838 دولار صباحا.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 690.75 جنيه

عيار 21 سجل 806 جنيهات

عيار 24 سجل 921.25 جنيه

الجنيه الذهب 6448 جنيها

أونصة الذهب 1840 دولار

وكانت أسعار الذهب قد سجلت استقرارا، صباح اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021، فى مصر عند 805 جنيهات للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي فى سوق الصاغة، وذلك بالتزامن مع استقرار سعر أونصة الذهب عند 1837 دولار صباحا.