شكرا لقرائتكم خبر عن "غرفة الجيزة " تشيد بنجاح الحكومة فى خفض معدلات الفقر: التاجر شريك رئيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن نجاح الحكومة في خفض معدلات الفقر لأول مرة منذ 20 عاما يعد إنجازا كبيرا للجهود التي بذلتها الدولة خلال المرحلة الماضية للاهتمام بالخدمات التي تهدف الى رفع معدلات التنمية المجتمعية ورفع معدلات مستوى المعيشة، وكذلك نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى ساهم بشكل كبير في زيادة الاستثمارات التى ضختها الحكومة من أجل تطوير البنية التحتية للمناطق الأكثر احتياجا وهو ما أدى لتشجيع التجار على زيادة الاستثمارات فى تلك المحافظات.

وأشار إمبابى في بيان للغرفة إلى أن التجار يعدون شريكا رئيسيا في التنمية ومساهمون اساسيون لرفع مستوى المعيشة لدى المواطن وذلك لما قدموه خلال الفترة الماضية وذلك لاستجابتهم الفورية في تلبية احتياجات السوق المحلى من السلع الرئيسية وأهمها في قطاع المواد الغذائية وهو ما انعكس على أسعار السلع حيث سجلت أسعار مجموعة الخضروات انخفاضا بنسبة 10% ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6 % ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2 % ومجموعة الالبان والجبن والبيض بنسبة 1%ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 6% هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 3.8%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 5% ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 2%مجموعة خدمات النقل بنسبة 7%ومجموعة الإيجار المُحتسب للمسكن بنسبة 1%وذلك وفقا للاحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن الإحصائيات تؤكد على دور التجار في الالتزام بتقديم السلع بأسعار مناسبة وهو ما ساهم في القضاء على التصور الدارج أمام المجتمع باستغلال التجار للمستهلك أو الاحتكار، موضحا أن ذلك جاء من خلال زيادة الإنتاج ووفرة المعروض في السوق بما يغطى الطلب .

وعلى جانب أخر عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة اجتماعه الشهرى تناول فيه آخر الاستعدادات الخاصة بتجهيز مركز تميز يضم ممثلي عدة جهات حكومية كالسجل التجاري والضرائب والجمارك وحماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء، إضافة الى مناقشة توقيع برتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أجل انشاء مركزا للتدريب والتأهيل المهنى لتلبية احتياجات السوق من العمالة المدربة.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أعلن عن خفض معدلات الفقر فى مصر لأول مرة 1999 منذ 20 عام مضيفا ونجحنا فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى وتراجع عجز الموازنة انخفاض معدل التضخم والنجاح فى السيطرة على أسعار السلع، متابعًا: "لم يحدث نقص للسلع فى ظل كورونا وشهدنا توفير السلع الاستراتيجي".