شكرا لقرائتكم خبر عن حجز دعوى بطلان الجمعية العمومية لشركة "سمن الدوار" و"فرحة" للحكم 20 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، حجز دعوى وقف تنفيذ قرار مجلس الإدارة وبطلان قرارات الجمعية العامة غير العادية، لشركة صناعات الزيوت المتكاملة، المنتجة لـ "زيوت نباتية - مسلى نباتي - سمن فرحة - سمن الدوار - سمن البدور - زيت عباد ذرة سلسبيل - زيت عباد ذرة بدر"، المنعقدة بتاريخ 30 أغسطس 2018 لحين الفصل في موضوع الدعوى، وببطلان كافة القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الإدارة وبطلان قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 30 أغسطس 2018 ومحو التأشير بالسجل التجاري، وما يترتب على ذلك من آثار، إلى جلسة 20 يناير الجاري.

وكشفت تفاصيل الأوراق الخاصة بالدعوى، والتي حصل ”الخليج 365” على نسخة منها، قيام شركة على وأولاده القابضة الإماراتية، برفع دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، تطالب فيها بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار مجلس الإدارة وبطلان قرارات الجمعية العامة غير العادية، لشركة صناعات الزيوت المتكاملة، المنتجة لـ "زيوت نباتية - مسلى نباتي - سمن فرحة - سمن الدوار - سمن البدور - زيت عباد ذرة سلسبيل - زيت عباد ذرة بدر" المنعقدة بتاريخ 30 أغسطس 2018 لحين الفصل في موضوع الدعوى، وببطلان كافة القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الإدارة وبطلان قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 30 أغسطس 2018 ومحو التأشير بالسجل التجاري، وما يترتب على ذلك من آثار، على سند أنها تساهم بنسبة 9.2% من أسهم الشركة، والبالغ قيمتها 2 مليون دولار من إجمالي رأس مال الشركة.

وأكدت تفاصيل الدعوى أنه منذ تأسيس شركة صناعات الزيوت المتكاملة، يسيطر على مجالس إداراتها عائلة واحدة تسببت إدارتهم في إلحاق خسائر جسيمة بالمساهمين، وبتاريخ 30 أغسطس 2018 انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة وقررت تعديل المادة الخامسة من النظام الأساسي للشركة بمد مدة الشركة 25 سنة أخرى، وتبدأ من تاريخ انتهاء المدة الأولى وتم اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 2018/10/14 ولما كانت تلك الجمعية والقرارات الصادرة عنها تعد باطلة لمخالفاتها للقانون وعدم إخطار المساهمين بموعد اجتماع الجمعية وبطلان دعوت مجلس الإدارة للجمعية.

صدر القرار برئاسة المستشار طاهر محمد زكى، رئيس المحكمة وعضوية كلاً من المستشارين أيهاب السيد عوارة، ومحمد السيد الشامى، وأمانة سر إبرام عجايبى حنا.

معلومات عن القضية

النزاع بين شركة على وأولاده القابضة الإماراتية، المملوكة، لـ" شامس على خلفان راشد الظاهرى "رجل أعمال مشهور بالإمارات"، محامى رجل الأعمال الإماراتى هو المستشار طاهر الخولي.