شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم تنتهي من شراء 2.67 مليون سهم خزينة بـ 40.3 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" عن الانتهاء من المرحلة الثانية من عملية شراء أسهمها المخصصة كأسهم خزينة خلال الفترة من الأول من أكتوبر 2020 وحتى 31 ديسمبر 2020، وبما لا يتعارض مع اللوائح التنفيذية لهئية السوق المالية.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن عدد الأسهم المشتراة 2.670 مليون سهم، بقيمة 40.263 مليون ريال بمتوسط سعر شراء 15.08 ريال للسهم.

وأشارت الشركة، إلى أنه نتيجة لعملية الشراء المشار إليها أعلاه، تحتفظ الشركة حتى الآن بعدد 5.171 مليون سهم كأسهم خزينة وبمتوسط سعر شراء يبلغ 15.34 ريال للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أنه ليس من المتوقع أن يكون هناك أثر مالي جوهري قد يؤثر على القوائم المالية للشركة نتيجة لعملية الشراء.

وكانت الشركة قد أعلنت، في أكتوبر الماضي، عن الانتهاء من المرحلة الأولى من عملية شراء أسهمها المخصصة كأسهم خزينة، بعدد أسهم مشتراة بلغت 2.501 مليون ريال، بقيمة أسهم مشتراه تبلغ 39.017 مليون ريال، بمتوسط سعر شراء يبلغ 15.60 ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حقق صافي أرباح بلغ 10 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 111.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض أسعار مبيعات معظم منتجات الشركة، بالإضافة إلى انخفاض في كميات مبيعات الميثانول والبيوتانديول وايثيل فينيل اكريليت.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 141.8 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 436.6 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.