شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلل مكاسبه و"برنت" أدنى 56 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن الخام قلل مكاسبه في أعقاب تقرير وكالة الطاقة الدولية.



كانت وزارة الطاقة السعودية قد أعلنت عن خطة لخفض طوعي لإنتاجها من النفط بمليون برميل يوميا على مدار شهري فبراير/شباط ومارس/آذار.



من جانبها، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي بنحو 300 ألف برميل إلى 5.5 مليون برميل يوميا في عام 2021 على أن يبلغ إجمالي الطلب 96.6 مليون برميل يوميا.



هذا، وقد انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.4 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بحلول الساعة 17:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 52.8 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 53.09 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 51.7 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس/آذار بنسبة 1.8% إلى 55.7 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 56.08 دولار وأقل سعر عند 54.8 دولار.