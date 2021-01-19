شكرا لقرائتكم خبر 140 متحدثا يعيدون تصور الاقتصاد العالمي وسط الجائحة في مبادرة مستقبل الاستثمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف مؤسسة (مبادرة مستقبل الاستثمار) أكثر من 140 متحدثا بارزا الأسبوع المقبل في النسخة الرابعة من مؤتمر (مبادرة مستقبل الاستثمار)، وهو مؤتمر يعقد في عدة مدن حول العالم ويجمع الرواد في مجال التكنولوجيا والمستثمرين وصنّاع السياسات، بهدف إعادة تصور الاقتصاد العالمي وسط جائحة (كوفيد–19).

وأكدت مؤسسة (مبادرة مستقبل الاستثمار) أن 60 متحدثا بارزا سيشاركون بحضور شخصي في الرياض، في حين سينضم 80 متحدثا آخرون افتراضيا إلى المؤتمر الاستثماري المنعقد على مدار يومي 27 و28 يناير.

وسيخاطب المتحدثون المؤتمر الاستثماري عبر بث مباشر من نيويورك وباريس وبكين ومومباي.

ويعقد المؤتمر تحت شعار (النهضة الإقتصادية الجديدة) وسيفتتح محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ياسر الرميان، النسخة الرابعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار رسميا، تحت قيادة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار.

وسينضم للمؤتمر كل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة غولدمان ساكس، ديفيد سولومون، والرئيس التنفيذي لمجموعة كريدي سويس، توماس غوتستين، ورئيس مجلس الإدارة المشارك ومدير الاستثمار في بريدج ووتر أسوشيتس، راي داليو، والرئيس التنفيذي لسنام، ماركو آلفريز، وذلك لمراجعة السبل التي تمكّن الجهات الاستثمارية الدولية من الاستفادة من حالة الهبوط الاقتصادي لبناء مستقبل أقوى وأكثر استدامة.

وسيناقش كل من وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ورئيس مجلس إدارة ريلاينس إنداستريز، موكيش أمباني، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لتوتال، باتريك بويان ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، الدكتور سلطان الجابر، الاستراتيجيات الموجهة للاستثمار في قطاع الطاقة.

وسيبحث كل من وزير الدولة لشؤون التجارة في المملكة المتحدة، اللورد غيري غريمستون، ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لموليس آند كومباني، إيريك كانتور، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية، سلطان بن سليم، و وزير الاستثمار خالد الفالح، و وزيرة التعاون الدولي في مصر، الدكتورة رانيا المشاط، السياسات الرامية إلى تعزيز الاستثمار والشراكات التجارية بما يعكس الوقائع والأوضاع الجيوسياسية السائدة.

وتشمل قائمة المشاركين الآخرين كلاً من سفيرة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر، والمؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسينوفيشن فينتشرز، الدكتور كاي فو لي، ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لكولوني كابيتال، توماس باراك، والرئيس التنفيذي لمؤسسة كهرباء فرنسا (إي دي إف)، جان بيرنار ليفي ورئيس الاتحاد الدولي للسيارات، جان توت، ورئيس مجلس إدارة مجموعة ماهيندرا، آناند ماهيندرا، والمؤسس المشارك ومدير المعلوماتية في هايبرلوب وان، جوش غيغل، و المؤسس والشريك الإداري في سكاي بريدج كابيتال، أنطوني سكراموتشي، والمؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي المشارك لمجموعة كارلايل ، ديفيد روبينشتاين.

وحددت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار مجموعة من المواضيع التي تحظى بالأولوية، وهي الاستثمار المستدام، والنمو الاقتصادي العالمي، ومستقبل الرعاية الصحية، والتحول الرقمي والتعليم والثقافة.

وسيتطرق المتحدثون إلى هذه القضايا الملحة إضافة إلى إعادة إحياء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكيفية الاستثمار في الثقافة لجعلها محركا للنمو، والجهود الرامية إلى معالجة عدم المساواة بين الجنسين.

وتأسست مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض بهدف الجمع بين قادة العالم والرواد في مجال التكنولوجيا والخبراء وصناع السياسات، لوضع أفكار ملموسة وعملية، من شأنها إيجاد حلول للقضايا المجتمعية المعاصرة الملحة، وخلق منصات طويلة الأمد لإعادة صياغة المستقبل بشكل مستدام وترك أثر إيجابي على البشرية.

مبادرة مستقبل الاستثمار: