شكرا لقرائتكم خبر «الدمام 7 » أحد أقوى 10 حواسيب بالعالم يتيح لأرامكو فرصا جديدة في اكتشاف النفط والغاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت أرامكو السعودية ومجموعة stc أمس حاسوبا جديدا فائق السرعة يحمل اسم «الدمام7»، ويعد من بين أقوى عشرة حواسيب في العالم، ويتيح فرصا جديدة في مجال التنقيب والتطوير، ويعزز قدرات اتخاذ القرار في مجال التنقيب والاستثمار.

ويمثل إطلاق الحاسوب خطوة متقدمة ضمن استراتيجية التحول الرقمي في أرامكو السعودية، التي تضم مجموعة تقنيات متطورة تسهم في إعادة تشكيل العمليات الرئيسة، وتعزيز الكفاءة، وتمكين ريادة الشركة في مجال علوم الأرض.

وجرى تطوير الحاسوب في وادي الظهران للتقنية بالشراكة مع شركة solutions التابعة لمجموعة stc، وشركة كراي التابعة لشركة هيولت باكارد إنتربرايز، حيث تم تزويد «الدمام 7» بقدرة حوسبية فائقة الأداء تبلغ 55.4 بيتافلوب، تتيح له معالجة أضخم مجموعة بيانات جيوفيزيائية في العالم وتصويرها.

وسيسهم الحاسوب الذي حمل اسم «الدمام 7» تيمنا بأول بئر نفطية مكتشفة في المملكة، في تجاوز أساليب التنقيب والإنتاج التقليدية، من خلال استخدام أحدث التقنيات، وخوارزميات المحاكاة والتعلم العميق المتقدمة، حيث يمكن للحاسوب الفائق التعامل مع نماذج أرضية ثلاثية الأبعاد أكثر تفصيلا، مما يحسن قدرة الشركة على اكتشاف النفط والغاز واستخراجهما، وفي الوقت نفسه الحد من المخاطر المرتبطة بالتنقيب والتطوير، فضلا عن تعزيز عملية اتخاذ القرار في مجال التنقيب وتطوير الموارد الهيدروكربونية، وتوجيه الاستثمارات المستقبلية في الإنتاج وتخصيص الموارد.

الأقوى بالمنطقة

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، «إن هذا الحاسوب فائق السرعة الذي يستمد اسمه من أول بئر نفطية تم اكتشافها بالمملكة في عام 1938، يعد الأكثر قوة على مستوى الشرق الأوسط ومن بين الأبرز عالميا، وقد تم تصميمه لتلبية المتطلبات الفريدة لأرامكو السعودية، فهو يربط التاريخ العريق للشركة والمملكة في التنقيب، بحاضرنا المزدهر في قطاع الطاقة الذي يعتمد الاستثمار في مجال التقنية أساسا لبلوغ المستقبل والريادة فيه».

اختصار المعالجة

وأضاف الناصر: سيساعدنا حاسوب «الدمام 7» العملاق في استراتيجيتنا طويلة المدى في مجال الاكتشاف والاستخلاص في قطاع التنقيب والإنتاج، فالبيانات الهائلة التي جمعناها على مدى أكثر من 80 سنة، سيمكننا الحاسوب الجديد من اختصار وقت معالجتها من أيام عدة إلى ساعات فقط، وستسهم هذه التقنية في تحقيق اكتشافات جديدة وتعزيز كفاءة الاستخلاص، وفي الوقت نفسه الحد من التكاليف، كما سيكون لها تأثير إيجابي مستقبلي على كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات.

رقمنة البيانات

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة stc ناصر الناصر، إلى أن تدشين مركز بيانات الحاسوب الفائق في أرامكو السعودية سيؤدي لفتح آفاق جديدة في مجال التنقيب، وسيكون له أثر كبير على رقمنة البيانات والجودة، وهذا يتوافق مع خطط التحول الرقمي على مستوى البلاد في المستقبل، منوها بفخر المجموعة بالعمل مع الكفاءات المحلية لتأسيس مركز «الدمام 7».

حاسوب «الدمام7 »

يحمل اسم أول بئر نفطية مكتشفة

في المملكة

أحد أقوى عشرة حواسيب في العالم

الأكثر قوة على مستوى الشرق الأوسط

يتيح فرصا جديدة في مجال التنقيب والتطوير

يعد خطوة متقدمة في استراتيجية التحول الرقمي لأرامكو

تطويره:

تم في وادي الظهران للتقنية بالشراكة مع solutions التابعة لـstc

شركة كراي التابعة لهيولت باكارد إنتربرايزمميزاته:

مميزاته:

• مزود بقدرة حوسبية فائقة الأداء تبلغ 55.4 بيتافلوب

• يمكنه معالجة أضخم مجموعة بيانات جيوفيزيائية بالعالم

• يستخدم أحدث التقنيات وخوارزميات المحاكاة والتعلم العميق

• يتعامل مع نماذج أرضية ثلاثية الأبعاد أكثر تفصيلا

• يحسن القدرة على اكتشاف النفط والغاز واستخراجهما

• يحد من المخاطر المرتبطة بالتنقيب والتطوير

• يعزز عملية اتخاذ القرار في التنقيب وتطوير الموارد الهيدروكربونية

• يساعد في توجيه الاستثمارات المستقبلية بالإنتاج وتخصيص الموارد