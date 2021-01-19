شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد للطيران تعزّز برنامجها لتعويض الكربون بالتعاون مع «شل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت الاتحاد للطيران عن تعزيز برنامجها لتعويض الكربون بالتعاون مع شركة شل، وستطلق الشركة برنامجاً خاصاً يسمح لضيوفها بالمساهمة الطوعية في برامج مختلفة لتعويض الكربون، وذلك بعد شرائها 80 ألف طن من تعويضات الكربون في نوفمبر 2020.

ومن خلال مشاركتها في برنامج شل لتعويضات الكربون، تعزّز الاتحاد للطيران برنامجها الذي بدأته مع مشروع «ماكامي سافانا ريد» في تنزانيا، ليضم حديقة «كوردييرا أزول» الوطنية في البيرو و«مشروع كاتينجان مينتايا» في إندونيسيا، ما يجعل جهود الاتحاد متنوعة جغرافياً للترويج لحماية البيئة والمناخ.

حاز المشروعان الجديدان على ترخيصي «معيار الكربون المعتمد» و«معيار المناخ والمجتمع والتنوع البيولوجي»، وهما يعملان على خفض مستويات الكربون بشكل كبير مع تقديم منافع إضافية للمجتمع والتنوع البيولوجي ودعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وقد اختارت الاتحاد العمل مع شركة شل، حيث تقيم الأخيرة شراكات متنوعة في القطاع لتوفير حلول أكثر استدامة لقطاع الطيران. فإلى جانب كونها شركة رائدة في برامج تعويض الكربون، تعتبر شل مزوداً مهماً لوقود الطيران المستدام، وتعمل على تعزيز توفير واستخدام وقود الطيران المستدام على مستوى العالم.

وقال توني دوجلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: منذ عام بالضبط، قدّمنا التزاماً بالعمل نحو مستقبل مستدام مع تحديد هدف حقيقي وملموس لتحقيق المحايدة الكربونية بحلول 2050 وخفض مستويات الانبعاثات الكربونية إلى 50% من مستويات 2019 بحلول عام 2035. منذ ذلك الحين، شهد قطاع الطيران تغيرات جذرية نتيجة تفشي جائحة كورونا، لكن التزامنا بالاستدامة لم يتأثر أبداً.

وقالت آنا ماسكولو، رئيسة شل أفييشون: يسرّنا أن ندعم أهداف الاتحاد للطيران في خفض آثارها الكربونية، وذلك من خلال اللجوء إلى برامج تعويضات الكربون عالية الجودة ترتكز على الطبيعة. إلى حين تطوير واعتماد حلول وقود الطيران المستدام والحلول التكنولوجية المناسبة، إن هذه الاتفاقية مثال مهم على الخطوات الممكن اتخاذها لدعم الجهات المختلفة في تعجيل حركة الطيران نحو الحد من مستويات الانبعاثات الكربونية إلى الصفر، وحتى في أصعب الظروف.