شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة الإسبانى يؤكد استعداد بلاده للتعاون مع مصر لاستعادة حركة الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على هامش مشاركته بالدورة رقم 113 للمجلس التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية بالعاصمة الإسبانية مدريد، عقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار عدد من اللقاءات والحوارات مع عدد من كبار المسئولين الإسبان، حيث تحدث مع بدرو سانشيز ( Pedro Sánchez) رئيس وزراء إسبانيا، والذى أكد على حرص بلاده على تعزيز سبل التعاون مع مصر فى مجال السياحة، لافتا إلى أن هناك فرص كثيرة وكبيرة لزيادة أوجه التعاون بين البلدين خاصة فى ظل العلاقات المتميزة بينهما على كافة الاصعدة.

وفى سياق متصل، التقى الدكتور خالد العناني، بوزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، ماريا رايس ماروتو الليرا (María Reyes Maroto Illera)، حيث كانا تواصلا هاتفيا سابقا لمناقشة تداعيات أزمة كورونا على السياحة فى البلدين، ووجه الوزير الدعوة للوزيرة الاسبانية لزيارة مصر فى أقرب فرصة.

كما عقد اجتماعا مطولا مع وزير الدولة لشئون السياحة الإسباني، بحضور السفير عمر سليم، سفير مصر بإسبانيا، حيث استعرض وزير الدولة لشئون السياحة الخسائر الشديدة التى تعرض لها الاقتصاد الإسبانى جراء أزمة جائحة فيروس كورونا. وأشار إلى أن إسبانيا اتخذت عددا من الإجراءات لفتح ممرات آمنة بين جزر البليار والكنارى مع بعض الدول لاستقبال السياحة بشكل آمن.

وقد أبدى وزير الدولة لشئون السياحة استعداد بلاده الكامل للتعاون مع مصر ومساعدتها لاستعادة حركة الطيران وحركة السياحة الوافدة إليها من إسبانيا بصفة خاصة وأوروبا بصفة عامة وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الاوروبي.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور العنانى الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التى اتخذتها مصر لضمان سلامة السائحين والمواطنين والعاملين بالقطاع السياحي، والتى يتم تطبيقها بالفنادق والمطاعم والمتاحف والمواقع الأثرية، لافتا إلى ضرورة حصول الفنادق المصرية على شهادات السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل من وزارتى السياحة والآثار، والصحة السكان، وغرفة المنشآت الفندقية حتى يتمكنوا من إعادة التشغيل واستقبال الزائرين بنسبة اشغال ٥٠٪؜، بالإضافة الى استئناف السياحة الثقافية أول سبتمبر، ورحلات الفنادق العائمة اعتبارا من 1 أكتوبر الماضي، حيث أن السائحين الاسبان يفضلون السياحة الثقافية بمصر.

كما أشار الدكتور خالد العنانى إلى الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لدعم القطاع السياحى والعاملين به ولا سيما فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وخلال الاجتماع اتفق الطرفان، على تحديث مذكرة التفاهم التى تم توقيعها عام 2001 للتعاون بين البلدين فى مجال السياحة، كما أكد الدكتور خالد العنانى على مشاركة مصر فى معرض الفيتور الذى سيتم عقده فى شهر مايو المقبل فى العاصمة الإسبانية مدريد.