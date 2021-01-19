شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: الدراسات أثبتت أهمية الاستثمار فى السياحة البيئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن كل الدراسات العالمية توصلت إلى أهمية الاستثمار في مجال السياحة البيئية، لأنها ستكون أحد أهم المقاصد السياحية عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا.

أضافت، أن الوزارة بدأت في البحث عن مستثمرين في مجال السياحة البيئية، وإتاحة الفرص الاستثمارية فى هذا المجال، ويتم تأهيل 13 مقصد للسياحة البيئية فى مصر، بجانب وضع العلامات الخضراء فى الفنادق وغيرها من المنشآت السياحية لوضع معايير الاستدامة البيئية.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها مجلس الأعمال الكندي المصري ومجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى، حول قضايا البيئة ودور القطاع الخاص فى دعم جهود التنمية الاقتصادية، للحديث عن خطة وزارة البيئة فى مواجهة التلوث والتدهور البيئى ودمج معايير الاستدامة البيئية والخطط التنموية والانتقال للاقتصاد الأخضر.

ذكرت كذلك أنه تم وضع واتخاذ حزمة من القرارات السياسية والقوانين والتشريعات وتأهيل البنية التحتية، بجانب عمل مجموعة من النماذج التجريبية في هذا المجال.

أوضحت كذلك، أن الوزارة تستثمر فى كافة المجالات المتعلقة بالبيئة فعلى سبيل المثال وجدنا أن مصر تشهد هبوط 2 مليون طائر سنويًا على أرضها، فتم الاستثمار في سياحة مشاهدة تلك الطيور، كما يتم الاستثمار في ملف الطاقة الحيوية وعمل وحدات البيوجاز من روث الحيوانات، وإنشاء 3 شركات في هذا المجال لإخراج الغاز والسماد من روث الحيوانات.

واختتمت حديثها بقولها إن الحكومة تعمل على توعية المواطنين للحفاظ على البيئة ومواردها، وجميع الوزارات تعمل على ذلك، من أجل نشر لغة الحفاظ على البيئة