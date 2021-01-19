شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع بدعمٍ من انتعاش النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء رغم صدور بيانات اقتصادية ضعيفة، لكن العملة الكندية تلقت دعماً من استمرار صعود أسعار النفط.



وأظهرت بيانات حكومية أن مبيعات قطاع الصناعات التحويلية انخفضت بنسبة 0.6% في الشهر الماضي في حين أشارت التوقعات إلى تراجع بنسبة 0.2%.



وارتفعت مبيعات الجملة في كندا بنسبة 0.7% في ديسمبر/كانون الأول في حين أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.9%.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بحلول الساعة 16:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 53.01 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 53.09 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 51.7 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس/آذار بنسبة 2.2% إلى 55.99 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 56.08 دولار وأقل سعر عند 54.8 دولار.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7858، وسجل أعلى سعر عند 0.7863 وأقل سعر عند 0.7834.