900 ألف نخلة عجوة بالمدينة بحصة تقارب 19%

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وأوضح الأمين العام لغرفة المدينة المهندس عبدالله أبوالنصر في مؤتمر صحفي على هامش فعاليات معرض تمور المدينة المنورة الافتراضي الدولي، أن المدينة المنورة تحتل المرتبة الثالثة من حيث أعداد النخيل المثمرة على مستوى المملكة، بنحو 4.75 ملايين نخلة، تمثل 15.2% من أعداد النخيل، وتبلغ كمية الإنتاج 14%، ويقدر عدد نخيل العجوة بنحو 900 ألف نخلة.وأطلقت غرفة المدينة أمس، برعاية أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، وبالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومركز التجارة الدولية فعاليات معرض تمور المدينة المنورة الافتراضي الدولي، والذي تمتد فعالياته 3 أيام (19- 21 يناير 2021)، وذلك في إطار برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية، الذي تشرف عليه المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
من جهته أفاد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سنبل أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية استجابت في 2016 لطلب الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة لدعم قطاع التمور ذي الأهمية الاقتصادية الكبيرة بالنسبة لمنطقة المدينة المنورة والمملكة، وفي هذا السياق، اعتمد البنك الإسلامي للتنمية منذ
عام 2016 مشروعين لتنمية قطاع التمور في منطقة المدينة المنورة.
وذكر رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة منير بن سعد، أن تنظيم المعرض يأتي تنفيذا لمذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، وذلك من أجل النهوض بالبيئة التجارية والاقتصادية في منطقة المدينة المنورة، بفضل مشروع تطوير قطاع التمور في المنطقة، وتفعيل المشاركة في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة 2030.
مشروعان اعتمدهما البنك الإسلامي لتنمية قطاع التمور بالمدينة
- مشروع مؤسسـة ITFC »تطوير قطاع التمور في منطقة المدينة المنورة«تم تنفيذ المشروع بين 2018 و2020 من قبل مركز التجارة الدولية لفائدة غرفة المدينة تحت إشراف المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) ضمن برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين مجموعة البنك وغرفة المدينة عام 2017. ويمثل تنظيم المعرض الافتراضي للتمور المكون الأخير لهذا المشروع، الذي تعذر تنظيمه حضوريا بسبب جائحة كورونا، حيث يعد فرصة مهمة لتشجيع المصدرين والتجار على اعتماد الترويج الرقمي لتصدير التمور.
- مشروع البنك الإسلامي للتنمية »إنشاء مركز شامل للتمور بالمدينة المنورة« يتم تنفيذ هذا المشروع ضمن اتفاقية المنحة الموقعة بين البنك الإسلامي للتنمية وإمارة منطقة المدينة المنورة في مارس 2019. وتهدف الاتفاقية إلى إعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بإنشاء مركز شامل لتمور المدينة المنورة بغرض تحسين أنواع التمور المنتجة ودعم تنافسية القطاع، وكذلك تحويل التمر إلى منتجات أخرى كصناعة تحويلية، كما تهدف الاتفاقية إلى إنجاز الدراسة الخاصة بتصنيف أنواع التمور بمنطقة المدينة المنورة، وسيتم البدء في إنجاز الدراسات لهذا المركز من قبل معهد البحوث والاستشارات بجامعة الملك فيصل.
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