شكرا لقرائتكم خبر 900 ألف نخلة عجوة بالمدينة بحصة تقارب 19% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما يتجاوز عدد النخيل في المدينة المنورة 4.7 ملايين نخلة يقدر عدد نوع العجوة بنحو 900 ألف نخلة، وهو ما يمثل نحو 19% من إجمالي نخيل المدينة.

وأوضح الأمين العام لغرفة المدينة المهندس عبدالله أبوالنصر في مؤتمر صحفي على هامش فعاليات معرض تمور المدينة المنورة الافتراضي الدولي، أن المدينة المنورة تحتل المرتبة الثالثة من حيث أعداد النخيل المثمرة على مستوى المملكة، بنحو 4.75 ملايين نخلة، تمثل 15.2% من أعداد النخيل، وتبلغ كمية الإنتاج 14%، ويقدر عدد نخيل العجوة بنحو 900 ألف نخلة.

وأطلقت غرفة المدينة أمس، برعاية أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، وبالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومركز التجارة الدولية فعاليات معرض تمور المدينة المنورة الافتراضي الدولي، والذي تمتد فعالياته 3 أيام (19- 21 يناير 2021)، وذلك في إطار برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية، الذي تشرف عليه المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

من جهته أفاد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سنبل أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية استجابت في 2016 لطلب الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة لدعم قطاع التمور ذي الأهمية الاقتصادية الكبيرة بالنسبة لمنطقة المدينة المنورة والمملكة، وفي هذا السياق، اعتمد البنك الإسلامي للتنمية منذ

عام 2016 مشروعين لتنمية قطاع التمور في منطقة المدينة المنورة.

وذكر رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة منير بن سعد، أن تنظيم المعرض يأتي تنفيذا لمذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، وذلك من أجل النهوض بالبيئة التجارية والاقتصادية في منطقة المدينة المنورة، بفضل مشروع تطوير قطاع التمور في المنطقة، وتفعيل المشاركة في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة 2030.

مشروعان اعتمدهما البنك الإسلامي لتنمية قطاع التمور بالمدينة