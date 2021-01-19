أمير الرياض يكرم 27 منشأة فائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرم أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر 27 منشأة حكومية وخاصة وخيرية فائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الخامسة كنماذج وطنية سعودية ملتزمة بمعايير التميز المؤسسي، وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الحفل الذي نظمته أمانة الجائزة مساء أمس الأول بالرياض.

وقال أمين عام الجائزة الدكتور سعد القصبي «إن الأمانة العامة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة حرصت على مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا والتعامل بشكل مهني واحترافي خلال هذه الدورة للجائزة باتخاذ مجموعة من التدابير المستندة على الممارسات العالمية في مجال التقييم والتحكيم للمنشآت المتنافسة»، مضيفا، «إن فرق التقييم والتحكيم والمنشآت المتنافسة استطاعت إنهاء كافة مراحل المنافسة من التقييم المكتبي والميداني، وصولا إلى إعلان المنشآت الفائزة، وذلك رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا».

وذكر أن المنشآت المتقدمة في الدورة الخامسة بلغ (145) منشأة، استكملت منها (66) منشأة أغلب متطلبات الجائزة، وفازت (27) منشأة منها بالجائزة، بواقع (11) منشأة حكومية، و(14) منشأة خاصة، إلى جانب منشأتين غير ربحيتين.

كما شارك في فرق التقييم أكثر من (66) مقيما، مؤكدا، أن الجائزة تهتم بدعم وتمكين ممارسات التميز والجودة في القطاع الخاص، للارتقاء بمستوى الجودة في المجالات الخدمية والإنتاجية في المملكة، ووضع المنشآت المتنافسة على بداية رحلة التحسين والتطوير المستمر، من خلال تحديد فرص التحسين وآليات التطبيق، ومتابعة التطبيق من خلال منظومة رقمية متكاملة طورتها الجائزة، تحقيقا لمستهدفات رؤيتنا الطموحة (2030) وصولا لاقتصاد مزدهر، قادر-بحول الله- على مواجهة الأزمات وتعزيز التنافسية، ومشجعا لبيئة مثالية لممارسة الأعمال، وممكنا للاستثمارات الوطنية، وجاذبا للاستثمار الأجنبي.

وأشار إلى أن إطلاق برنامج المقيم المتدرب لمنح الفرصة لشبابنا لمعايشة مراحل التقييم العملية والمشاركة فيها، بالإضافة لمشاركة عدد من بنات الوطن كمقيمات معتمدات وفقا لمتطلبات النموذج الوطني للتميز المؤسسي لأول مرة في تاريخ الجائزة، تعزيزا وتمكينا لقدرات المرأة السعودية في مجال التقييم والتميز المؤسسي.