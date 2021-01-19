شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 12 مبنى كل يوم في دبي رغم «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

سجل العدد الإجمالي للمباني المنجزة في السوق المحلي في دبي العام الماضي 2020 نحو 3227 مبنى، بمعدل 12 مبنى يومياً، مقارنة بـ6665 مبنى في 2019 بتراجع بلغت نسبته نحو 52%، حسب بيانات بلدية دبي، ونشرها «مركز دبي للإحصاء».

واستحوذت الفلل الخاصة على الحصة الأكبر من عدد المباني المنجزة بواقع 1527 فيلا بنسبة 47.3%، وجاءت الفلل الاستثمارية ثانياً من خلال 941 فيلا بنسبة 29.2%، وفي المركز الثالث احتلت المباني متعددة الطوابق بـ463 مبنى وبنسبة 14.3%، أما رابعاً فسجلت المباني العامة 150 مبنى بنسبة 4.6%، وأخيراً جاءت المباني الصناعية من خلال 146 مبنى تعادل 4.5%.

وأوضحت بيانات «دبي للاحصاء»، أنه جرى خلال شهر يناير/ كانون الثاني إنجاز 271 مبنى، وفي فبراير/ شباط 327 مبنى، وفي مارس/ آذار 353، وفي إبريل/ نيسان 229، وفي مايو/ أيار 214، وفي يونيو/ حزيران 221، وفي يوليو/ تموز 252 مبنى.

كما أشارت البيانات إلى أنه تم خلال أغسطس/ آب الماضي أنجاز 237 مبنى، وحقق سبتمبر/ أيلول أعلى عدد من المباني المنجزة من خلال 375 مبنى، وسجل أكتوبر/ تشرين الأول 319 مبنى، و258 مبنى في نوفمبر/ تشرين الثاني، وأخيراً 171 مبنى في ديسمبر/ كانون الأول.

ويرتبط هذا التراجع الملحوظ في سوق إنجاز وتسليم الوحدات العقارية بتوقف وتراجع وتيرة العمل في مواقع البناء خاصة خلال النصف الأول مقارنة بالنصف الثاني من 2020 جراء تدابير الإغلاق وتقييد الحركة والإجراءات الحكومية لمكافحة انتشار جائحة «كورونا».

وكانت قيمة المباني المنجزة في دبي سجلت منذ بداية العام 2020 وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي نحو 24 مليار درهم، نتجت عن إنجاز 2479 مبنى متنوعاً، بمعدل 9 مبان يومياً، حسب بيانات صادرة عن بلدية دبي نشرها «مركز دبي للإحصاء».