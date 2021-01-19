شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار الأجنبي يضخ 343 مليون درهم في الأسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

قادت «اتصالات» و«دو»، الأسهم المحلية، لتحقيق مكاسب قوية في جلسة تداولات، الثلاثاء، لتضاف هذه المكاسب إلى مسلسل الأرباح منذ بداية العام، وذلك عقب إعلان الشركتين أن مجلسي إدارتيهما سيجتمعان الاربعاء 20 الجاري للنظر في زيادة تملك الأجانب.

وسجل سهم «اتصالات» ارتفاعاً بالحد الأعلى 14.92% مغلقاً عند 20.8 درهم، وهو أعلى مستوى له منذ إدراجه في سوق أبوظبي، بينما قفز «دو» 14.55% إلى 6.69 درهم، عند أعلى مستوى له منذ 4 سنوات تقريباً.

وعلى إثر ذلك كسر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مستويات دعم جديدة، وأقفل مرتفعاً 3.14% إلى مستوى 5661.85 نقطة بينما ارتفع مؤشر سوق دبي 1% إلى 2753.44 نقطة.

وجاء ذلك مع انفتاح شهية الأجانب (غير العرب) نحو مزيد من الشراء، بصافي استثمار بلغ 343 مليون درهم محصلة شراء، منها 231.3 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و111.7 مليون درهم محصلة شراء في دبي.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 1.45 مليار درهم، منها 598.6 مليون درهم في دبي و852.87 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 493.1 مليون سهم، توزعت بواقع 321.8 مليون سهم في دبي و171.3 مليون سهم في أبوظبي.

وارتفعت أسعار أسهم 36 شركة، بينما تراجعت أسعار أسهم 21 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 11943 صفقة.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي 1% إلى مستوى 2753.44 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاتصالات والنقل والتأمين.

وارتفع قطاع العقار 0.84% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 1.72% و«إعمار للتطوير» 0.66% و«إعمار مولز» 0.51% و«ديار» 0.34% فيما تراجع «داماك» 2.09% و«الاتحاد العقارية» 1.36%.

وقفز قطاع الاتصالات 14.55% أي بالنسبة ذاتها التي ارتفعها سهم «دو». وزاد قطاع البنوك 0.33% مع نحو «دبي الإسلامي» 1.6% في مقابل تراجع «الإمارات دبي الوطني» 0.86%. وصعد قطاع النقل 0.41% نتيجة ارتفاع «العربية للطيران» 1.46% فيما تراجع «أرامكس» 0.22% و«الخليج للملاحة» 2.32%.

وعلى العكس، نزل قطاع الاستثمار 0.73% نتيجة نزول «دبي للاستثمار» 0.59% و«سوق دبي المالي» 1.65% رغم ارتفاع «شعاع كابيتال» 2.28%.

سوق أبوظبي

وقفز مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 3.14% إلى مستوى 5661.85 نقطة مع ارتفاع أسهم الاتصالات والعقار والتأمين والطاقة والصناعة والخدمات. وارتفع قطاع الاتصالات 14.92% بعد ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما ارتفع قطاع العقار 0.12% مع ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 7.16% فيما تراجع «الدار» 0.3%.

وصعد قطاع الاستثمار 0.15% بفعل صعود «الواحة كابيتال» 0.92% و«إشراق» 2.17% مع استقرار «العالمية القابضة» من دون تغيير. وارتفع قطاع الطاقة 0.7% نتيجة ارتفاع «طاقة» 1.4% و«دانة غاز» 0.14% و«أدنوك للتوزيع» 0.77%.

توجه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 130.64 مليون درهم مغلقاً عند 4.13 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة بقيمة 107.15 مليون درهم مغلقاً عند 5.08 درهم، ثم «دو» بسيولة قدرها 83.3 مليون درهم وأقفل عند 6.69 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «اتصالات» بقيمة 280.5 مليون درهم وأقفل عند مستوى 20.8 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بتداولات قدرها 141.36 مليون درهم مغلقاً عند 14.98 درهم، ثم «أبوظبي التجاري» مستقطباً 131.6 مليون درهم وأقفل عند 6.66 درهم.

وسجل «دو» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 14.55% مغلقاً عند 6.69 درهم، بينما سجل «بي إتش مباشر» التراجع الأكثر بنسبة 4.83% ليغلق عند 0.256 درهم. وكان أكبر الرابحين بسوق أبوظبي «اتصالات» بنسبة 14.92% إلى مستوى 20.8 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 258.86 مليون درهم محصلة شراء، منها 231.26 مليون درهم محصلة شراء الأجانب و27.6 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 258.86 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 11.84 مليون درهم محصلة بيع العرب و247 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 111.7 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 111.7 مليون درهم محصلة بيع، منها 5 ملايين درهم محصلة بيع العرب و4.5 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و102.3 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب مشترياتهم على أسهم شركات «إعمار مولز» و«إعمار العقارية» و«اتصالات» و«دبي الإسلامي» بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «الدار» و«الخليج للملاحة» و«سوق دبي المالي» و«دانة غاز».

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 326 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 228 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي،و97.9 مليون درهم محصلة شراء في دبي.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 326 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 228 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي،و97.9 مليون درهم محصلة بيع في دبي.