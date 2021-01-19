شكرا لقرائتكم خبر عن 48 رهناً عقارياً بـ 991 مليون درهم في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك بدبي، الثلاثاء، أكثر من 1.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 122 مبايعة بقيمة 218.29 مليون درهم منها 10 مبايعات للأراضي بقيمة 37.93 مليون درهم و112 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 180.36 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 18 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تلتها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الأولى ثم مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة ورسان الأولى.

وتصدرت منطقة اليفره 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 3 ملايين درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 4 ملايين درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها مبايعة بقيمة مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 6 ملايبن درهم في منطقة ند الشبا الأولى وأخيراً مبايعة بقيمة 5 ملايبن درهم في منطقة معيصم الأول.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 990.91 مليون درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 262.15 مليون درهم و30 رهونات فلل وشقق بقيمة 728.76 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 490 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 217 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 19 هبة بقيمة 322.6 مليون درهم كان أهمها بمنطقة عود ميثا بقيمة 100 مليون درهم وأخرى في منطقة المرقبات بقيمة 70 مليون درهم.