شكرا لقرائتكم خبر عن «أوه إيه جي»: الإمارات ثاني أكبر سوق للرحلات الدولية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

قالت مؤسسة «أوه إيه جي» المتخصصة في بيانات رحلات الطيران، إن السعة المقعدية التي ستشغلها شركات الطيران في دولة الإمارات ستصل إلى 558.8 ألف مقعد للرحلات الدولية خلال الأسبوع من 18 يناير/ كانون الثاني إلى 24 يناير الجاري.

وبحسب بيانات السعة التي جمعتها «أوه إيه جي»، وتقيس أكبر 20 شركة طيران و10 دول من حيث أسواق الطيران الداخلي والدولي، خلال الأسبوع من 18 يناير، يعتبر سوق الإمارات ثاني أكبر سوق للرحلات الجوية من حيث عدد المقاعد الدولية، حيث جاءت «الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول بنحو 1.19 مليون مقعد، ثم دولة الإمارات في المركز الثاني بـ 557.8 مليون مقعد، ثم فرنسا بـ 335.4 ألف مقعد، ثم ألمانيا بـ 312.7 ألف مقعد، ثم المملكة المتحدة بـ 306.4 ألف مقعد».

ولفت التقرير إلى أن طيران الإمارات ستشغل بالإجمال نحو 448.6 ألف مقعد للرحلات الدولية خلال الأسبوع، ما لم يتم تعليق أي رحلة بشكل مفاجئ.

وبحسب التقرير، تراجعت السعة المقعدية المجدولة في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 1.5% إلى 2.147 مليون مقعد، مقارنة مع 2.18 مليون مقعد خلال الأسبوع الماضي.

وتستحوذ دولة الإمارات على 26% من السعة المقعدية في منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع من 18 يناير 2021.

يذكر أن شركات الطيران في دولة الإمارات، واصلت تعزيز عملياتها التشغيلية إلى شبكة وجهاتها في العالم، فيما لا تزال القيود على السفر، تشكل تحديات تشغيلية صعبة، فيما تعمل الناقلات على زيادة عدد رحلاتها أو تخفيضه بما يتلاءم مع حجم الطلب على السفر.

ويصل عدد وجهات الناقلات الوطنية الإجمالي في الوقت الحالي إلى أكثر من 270 وجهة حول العالم، ومع استمرار فتح الأسواق الدولية، ستزيد الناقلات من شبكة وجهاتها، لتصل إلى مرحلة ما قبل الجائحة.