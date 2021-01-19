شكرا لقرائتكم خبر عن 3209 شركات خليجية وأجنبية جديدة في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع عدد فروع الشركات الخليجية والأجنبية في دولة الإمارات إلى 3209 فروع بنهاية ديسمبر 2020 بزيادة نسبتها 3.5% مقارنة مع شهر نوفمبر من العام ذاته وذلك بحسب الاحصائيات التي وثقها السجل الوطني الاقتصادي.

يعكس النمو المسجل في عدد فروع الشركات الخليجية والأجنبية في الدولة عودة النشاط بقوة للقطاع وذلك عقب حالة التباطؤ التي شهدها منذ الربع الثاني من العام الماضي نتيجة جائحة «كوفيد-19».

وتعد الإمارات مقراً رئيسياً لفروع مجموعة كبيرة من الشركات الخليجية والأجنبية التي تعتبر الدولة نقطة انطلاق لعملها في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

وتظهر اإحصائيات السجل الوطني الاقتصادي أن عدد فروع الشركات الأجنبية وصل بنهاية شهر ديسمبر الماضي إلى 2446 فرعاً تعمل النسبة الأكبر منها انطلاقاً من إمارة دبي.

وعلى مستوى فروع الشركات الخليجية في دولة الامارات وصل عددها بنهاية شهر ديسمبر الماضي إلى 763 فرعاً، علماً أن النسبة الأكبر منها تعمل أيضاً انطلاقاً من إمارة دبي.

يشار إلى أن شهر أغسطس الماضي كان الأكثر نشاطاً من حيث نسبة النمو المسجلة في عدد فروع الشركات الخليجية والأجنبية في دولة الإمارات وتواصل النمو بعد ذلك في بقية أشهر عام 2020. (وام)