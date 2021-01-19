شكرا لقرائتكم خبر عن «سياحة أبوظبي» تواصل تطبيق معايير شهادة «Go Safe» بنسبة 100% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تواصل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي جهودها لتوسيع خطة عمل برنامج شهادة Go Safe، الذي أقرته حكومة أبوظبي، ويهدف إلى الارتقاء بمعايير الصحة والسلامة وتوحيدها في جميع المنشآت والمرافق السياحية والتجارية في الإمارة، سعياً إلى ترسيخ مكانة العاصمة كوجهة عالمية آمنة لاستضافة كبرى الفعاليات والسياح من حول العالم.

وتعمل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن كثب مع شركائها الاستراتيجيين، بما يعكس التعاون الوثيق الذي يجمع بين مختلف الجهات والدوائر الحكومية والخاصة في الإمارة، لتصبح كافة منشآت العاصمة السياحية والترفيهية ومؤسساتها التجارية معتمدة بنسبة 100% بموجب برنامج الشهادة الذي ينص على تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة. ومن ضمن شركاء الدائرة دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، وشركة «الدار العقارية»، و«مدن» ومرافق «ياس الترفيهية»، والاتحاد للطيران.

ومنذ إطلاقها في شهر يونيو/حزيران الماضي، وبعد سلسلة من حملات التدقيق الميدانية، قامت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بمنح شهادة برنامج Go Safe إلى 95% من فنادق العاصمة، بالإضافة إلى حلبة «مرسى ياس»، و4 مرافق ترفيهية في جزيرة ياس، وما يقارب 33 مركزاً تجارياً، بالإضافة إلى صالتي سينما.

فتح المعالم والوجهات

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «ساهمت حملة شهادة برنامج «Go Safe» التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إلى جانب المبادرات والإجراءات الاحترازية التي طبقتها حكومة دولة الإمارات، في إعادة فتح المعالم والوجهات الثقافية والترفيهية السياحية أمام الزوار المحليين والدوليين. ومع دخولنا عام 2021، يبقى التزامنا بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة في طليعة أولوياتنا، حرصاً منا على ضمان صحة وسلامة مجتمعنا، إلى جانب المساهمة في دفع العجلة الاقتصادية لشركائنا في قطاعي السياحة والترفيه. ومن خلال التعاون مع المزيد من الشركاء الاستراتيجيين في تطبيق برنامج شهادة «Go Safe» عززنا من مكانة العاصمة وجهة آمنة وجاذبة، بموجب الالتزام ببنود ومعايير برنامج الشهادة».

وجهة آمنة

وأكد ربيع الهاجري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة، بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي: «يعد برنامج تحويل أبوظبي إلى وجهة آمنة الذي تقوده دائرة الثقافة والسياحة، خطوة رائدة في إطار تفعيل مبادرة شهادة الأمان «Go Safe»، الأمر الذي يواكب جهود دائرة التنمية الاقتصادية لتفعيل النشاط الاقتصادي في الإمارة، في ظل تداعيات جائحة «كوفيد-19»، والوصول بقطاع الأعمال إلى أعلى مستويات الأمان، بما يعزز من ثقة المستهلكين وزوار المراكز التجارية على مستوى إمارة أبوظبي».

دعم الجهود

وقال عيسى مبارك المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتيـة والأصول في بلديـة مدينة أبوظبي: «تأتي مبادرة شهادة الأمان «Go Safe» من دائرة الثقافة والسياحـة - أبوظبي، لدعم الجهود الوطنيـة الرامية إلى إعادة إحياء قطاعي السياحـة والترفيـه للوجهات السياحيـة والأماكن العامــة في الإمارة».

مثال حي

و قال جاسم بوصبيع، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة «الدار العقارية»: اتخذت قيادتنا الرشيدة إجراءات فورية وحاسمة؛ لضمان صحة سكان الإمارة وزوارها خلال هذه الأوقات غير المسبوقة. ويأتي برنامج شهادة الأمان «Go Safe» مثالاً حياً على هذه الجهود؛ حيث قدّم للعديد من قطاعات الأعمال هيكلاً مفيداً لتعزيز وضمان السلامة العامة.

مدن ياس

أما الحسن كعبوس الزعابي، ‏نائب الرئيس للشؤون التشغيلية لمدن ومرافق ياس الترفيهية، فقال: تُعتبر مدن ومرافق ياس من أشهر المعالم الترفيهية، وأكثرها شعبية في المنطقة، لذا فقد انصبّ تركيزنا للحصول على شهادة الأمان «Go Safe»؛ لما لها من أثرٍ كبيرٍ في تعزيز ثقة ضيوفنا، ومنحهم المزيد من راحة البال عند زيارة مدننا ومرافقنا الترفيهية.

أكثر المدن أماناً

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: بفضل النهج المتين الذي تتبعه أبوظبي في التعامل مع جائحة «كورونا»، رسّخت العاصمة مكانتها كواحدة من أكثر المدن أماناً للزوار والسياح. وتصدرت الاتحاد للطيران القطاع في جهودها للحد من انتشار فيروس «كورونا»، مع طرح برنامج الاتحاد للصحة والسلامة، وتوفير تجربة سفر آمن وراحة بال تامة لضيوفنا. وسعينا من خلال هذه الخطوة إلى تجديد الثقة بالسفر الجوي، وتوفير أعلى مستويات النظافة والتعقيم في كافة مراحل الرحلة، يدعمها فريق سفراء الصحة والسلامة المدرّب خصيصاً لتوفير معلومات السفر الصحية والرعاية الأولية للمسافرين.