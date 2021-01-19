شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 900 من موظفي «أبوظبي الإسلامي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن تنظيمه لحملة تطعيم ضد كوفيد- 19 ساهمت في تطعيم 900 موظف حتى الآن، وسيتم مد البرنامج ليشمل مكاتب المصرف في مختلف أنحاء الإمارات خلال الأسابيع المقبلة بهدف تطعيم ما يزيد على 50% من إجمالي موظفي المصرف. وتم إطلاق البرنامج بالشراكة مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية - صحة في المقر الرئيسي لمصرف أبوظبي الإسلامي.

وقال عبدالله العطار، رئيس الشؤون الإدارية في مصرف أبوظبي الإسلامي: لقد أحرزنا تقدماً مذهلاً في برنامج التطعيم الذي أطلقه المصرف للموظفين حيث تلقى أكثر من 900 موظف الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 حتى الآن. ولطالما كانت صحة وسلامة موظفينا أولويتنا الرئيسية، خاصة خلال الفترة السابقة. و من خلال إطلاق حملتنا للتطعيم، نسعى إلى تعزيز الجهود العظيمة التي تبذلها دولة الإمارات بهدف تطعيم ما يزيد على نصف سكان الدولة بحلول نهاية شهر مارس.

وقد حرص مصرف أبوظبي الإسلامي على تقديم حزمة دعم للعملاء والتي من شأنها التخفيف عن كاهل عملائه في ظل الظروف والتحديات غير المسبوقة، وشمل ذلك تأجيل سداد الأقساط الشهرية وخفض بعض الرسوم والمصاريف ضمن مجموعة من المنتجات، وذلك تماشياً مع خطة الدعم الاقتصادي الشاملة التي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. كما تعاون مصرف أبوظبي الإسلامي مع دائرة المالية في أبوظبي لدعم برنامج حكومة أبوظبي للضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي يهدف إلى تعزيز مرونة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توسيع نطاق وصولهم إلى مصادر التمويل.

وفضلاً عن دعم عملائه، كرّس مصرف أبوظبي الإسلامي كذلك دعماً كبيراً للمجتمع في ظل تفشي جائحة كوفيد-19، وشمل ذلك تقديم مبلغ 25 مليون درهم دعماً لبرنامج «معاً كلنا بخير»، لاستقبال المساهمات من الأفراد والجهات والشركات لدعم كافة الجهود في ظل الظروف الصحية الراهنة.

