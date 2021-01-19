شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار اقتصاد اليوم.. وزيرة التجارة: الصادرات تتخطى الـ25 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 19 – 1 – 2021 عددا من الأحداث الاقتصادية على مدار اليوم التي تم رصدها على صفحات الخليج 365 من بينها الأتى: -





وزيرة التجارة: 17% انخفاض بعجز الميزان التجارى.. والصادرات تتخطى الـ25 مليار دولار

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة نجاح جهود الوزارة في خفض العجز في الميزان التجاري لمصر مع دول العالم خلال عام 2020 بنسبة 17% حيث بلغت قيمة العجز 38 مليار و291 مليون دولار مقابل 46 مليار و225 مليون دولار خلال عام 2019، مشيرةً الى ان هذا التراجع جاء نتيجة للمعدلات الايجابية التى تحققت في مؤشرات اداء التجارة الخارجية خلال العام الماضي والتي بلغ اجماليها 88 مليار و882 مليون دولار.

وقالت الوزيرة أن الصادرات المصرية شهدت تراجعاً طفيفاً بنسبة 1% خلال عام 2020 حيث بلغت قيمتها 25 مليار و295 مليون دولار مقابل 25 مليار و637 مليون دولار خلال عام 2019 في حين شهدت الواردات تراجعاً كبيراً بنسبة بلغت 12% حيث بلغت قيمتها 63 مليار و587 مليون دولار مقابل 71 مليار و862 مليون دولار خلال عام 2019.

وفي هذا الإطار أوضحت جامع أن هذه المؤشرات الايجابية التي تحققت خلال العام الماضي تؤكد نجاح جهود الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا والتي القت بظلالها على حركة التجارة العالمية، مؤكدةً انه على الرغم من توقف عجلة الانتاج في العديد من دول العالم إلا أن الصناعة المصرية استطاعت مواجهة هذه الازمة وذلك بفضل الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة منذ بدء الازمة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتخفيض أسعار الغاز والكهرباء للقطاعات الانتاجية وكذا طرح العديد من المبادرات لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين وهو الأمر الذي ساهم في الحفاظ على الاسواق التصديرية والعمالة ايضاً.

40.1 مليار جنيه قيمة أقساط شركات التأمين فى 2020 بزيادة 14%

الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قطاع التأمين شهد نشاطاً جيداً خلال عام 2020، حيث ارتفع إجمالي الأقساط لتصل إلى 40.1 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بـ35.2 مليار جنيه في عام 2019 بزيادة قدرها 14%، كما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالي 83 مليار جنيه في عام 2020 مقارنة بـ76 مليار جنيه فى عام 2019 بزيادة قدرها 10%، وعلى صعيد التمويل العقاري، فقد بلغ حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري خلال عام 2020 نحو 3.4 مليار جنيه مقارنة بـ2.6 مليار جنيه فى عام 2019، بزيادة قدرها 31%، وفيما يخص التأجير التمويلى، بلغت قيمة العقود ما يقرب من 59 مليار جنيه فى عام 2020 مقارنة بما يزيد عن 56 مليار جنيه فى عام 2019، بزيادة قدرها 5%.

أما بالنسبة لنشاط التخصيم، قال "عمران"، خلال مؤتمر صحفي، عقد عبر فيديوكونفرانس، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن الحصاد السنوي لأنشطة هيئة الرقابة المالية، إن حجم الأوراق المخصمة بلغت ما يزيد عن 11 مليار جنيه في عام 2020 مقارنة بـ10.6 مليار جنيه خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 6.6%، وعلى صعيد التمويل متناهي الصغر، فقد شهد تطوراً ملحوظاً حيث بلغ حجم التمويل ما يزيد عن 18.5 مليار جنيه مقارنة بـ16.5 مليار جنيه في عام 2019 بزيادة قدرها 13.2%، وفي مجال الضمانات المنقولة، بلغت قيمة الضمانات المشهرة 738 مليار جنيه في نهاية عام 2020، وذلك مقارنة بـ636 مليار جنيه في نهاية عام 2019 بمعدل زيادة بلغ 16.1%





الإحصاء: 65.8 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وأمريكا خلال 10 سنوات

سفن شحن بضائع

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة التبادل التجاري بين مصر وأمريكا خلال 10 سنوات بلغت 65.8 مليار دولار، حيث بلغت الصادرات 15.8 مليار ودلار، والواردات 50 مليار دولار خلال الفترة من عام 2010 حتى عام 2019.

وأظهرت بيانات الإحصاء، أن قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية خلال 10 سنوات بلغت 15.8 مليار دولار، حيث سجلت 1.7 مليار دولار خلال عام 2010 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2011 بنسبة ارتفاع قدرها 7.2% ، وارتفعت في العام التالي لتسجل 2.1 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 17.3 % عن عام 2011، وانخفضت خلال عام 2013 مسجلة 1.2 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 41.9 % عن العام السابق عليه، وبلغت 1.3 مليار دولار خلال عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 3.4 % عن عام 2013، وسجلت 1.2 مليار دولار خلال عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 3.8 % عن عام 2014، وبلغت 1.1 مليار دولار عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 9.8 % عن عام 2015.





رئيس مصلحة الضرائب: حريصون على توعية الممولين بمنظومة الإجراءات المميكنة

رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية

قامت مصلحة الضرائب المصرية بتنظيم الندوة الرابعة لتوعية ممولى مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة بمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة، عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة تعتبر جزء من محاور التطوير التى تشهدها مصلحة الضرائب المصرية حاليًا، والتى تم تطبيق المرحلة الأولى منها فى أول يناير الحالى على الممولين بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، ومركز كبار المهن الحرة، لافتًا إلى أن وزارة المالية والمصلحة حريصة على توعية الممولين بالمراكز الثلاثة بهذه المنظومة من خلال تنظيم المصلحة لسلسة ندوات مجانية عبر تقنية الفيديو كونفرانس .

وقال عبد القادر إن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ،يتم من خلالها ميكنة 16 إجراء ضريبي تتضمن 64 إجراءً فرعيًا من الأعمال الضريبية الرئيسية على مرحلتين، لافتًا إلى أن المرحلة الأولي من المنظومة والتي بدأ تطبيقها في أول يناير الحالى على ممولى مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة، تم خلالها ميكنة إجراءات التسجيل، والإقرارات، والمدفوعات ، مشيرًا إلى أنه سيتم استكمال ميكنة باقي الإجراءات الضريبية بالمرحلة الثانية والمخطط أن تنطلق في 30يونيو 2021 وتشمل الإجراءات الضريبية مثل المراجعة، والفحص، والطعن، كما سيتم نشر هذه المنظومة بباقى مأموريات مصلحة الضرائب المصرية على مستوى الجمهورية خلال عامين بدءً من يناير الجارى.





غادة شلبى: "شتى فى مصر" فرصة للسفر "الآمن" وتشجيع حركة السياحة الداخلية

غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة

قالت غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن مبادرة "شتى فى مصر" التى أطلقتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الطيران وغرفة المنشآت الفندقية، تهدف بالأساس لتنشيط حركة السياحة الداخلية، ودعم القطاع السياحى.

أضافت، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن المبادرة جاءت فى إطار دعم الحكومة المصرية للقطاع السياحى، وإنعاش حركة السياحة الداخلية، وفرصة للمصريين لزيارة الأماكن السياحية المختلفة فى بلدهم خاصة مع تقديم أسعار منخفضة للطيران والمناطق السياحية والأثرية، والتي من المقرر أن تستمر حتى 28 فبراير المقبل.

ذكرت كذلك، أن وزارة الطيران منحت تخفيض على أسعار تذاكر الطيران الداخلي إلى كل من الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسي علم لتتراوح ما بين 1500 إلى 2000 جنيه مصرى، بسعر موحد ذهابا وايابا شاملة الضرائب، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الفنادق المشاركة فى المبادرة فئات الثلاثة والأربعة والخمسة نجوم وتقديم أسعار تشجيعية للإقامة بها شاملة الوجبات والضرائب والخدمة، كما منح المجلس الأعلى للآثار تخفيض 50٪ على أسعار تذاكر المصريين الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة بمحافظات قنا والأقصر وأسوان.





مصر صدرت حلى وأحجار كريمة ولؤلؤ بـ29 مليار جنيه في 10 أشهر عام 2020

أحجار كريمة

لاقى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير الموارد المالية لإنشاء أول مدينة لصناعة وتجارة الذهب، وفق أحدث التقنيات، ردود أفعال واسعة بين أصحاب المهنة لما تمثله من خطوة قادرة على تحقيق نقلة نوعية في تلك الصناعة وتعكس رغبة عدد كبير من المصنعين المصريين أصحاب المهنة لتعظيم العائد الاقتصادي من تلك المهنة وزيادة الصادرات المصرية.

البيانات الرسمية تشير إلى أن الصادرات المصرية من الحلي والأحجار الكريمة واللؤلؤ تعتبر مشجعة للغاية، وتظهر الفرص التصديرية المتاحة أمام هذا القطاع في حالة التوسع الصناعي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات نحو 29 مليار و385 مليون جنيه "مليار و836 مليون دولار" – 16 جنيه متوسط سعر الدولار أمام الجنيه-، وذلك خلال الفترة من "يناير-أكتوبر" 2020، واستحوذت عليها دولة الإمارات.

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 683.184 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 11485 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 2311 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 13966 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 4454 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 2278 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 3271 نقطة.