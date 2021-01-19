شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 19-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 19-1-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 683.184 مليار جنيه.

إيقاف تداول 16 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 16 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم الحديد والصلب المصرية، العبوات الطبية، راية القابضة للاستثمارات المالية، التوفيق للتأجير التمويلي، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المصرية للدواجن، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، سماد مصر (ايجيفرت)، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، الكابلات الكهربائية المصرية، السويس للأسمنت، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي—يوداب، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، مصر للأسمنت-قنا، ارابيا انفستمنتس هولدنج.

البورصة تربح 3.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 683.184 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 591.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.88% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.58%، والعرب على 7.54% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.09% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.90%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 19.8 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، 53.7 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 16.9 مليون جنيه، 62.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 11485 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 2311 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 13966 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 4454 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 2278 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 3271 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1063 نقطة.

وصعدت أسهم 84 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 61 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، القابضة المصرية الكويتية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 10 آلاف سهم، 35.2 ألف سهم، 125 ألف سهم، 176 ألف سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 23.1 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 61.4 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركتي المهندس للتأمين، الأهلي للتنمية والاستثمار 8343 سهم، 4600 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 50 ألف سهم.

أعلنت شركة المجموعة المصرية العقارية، بيع العميل محمد عبد الناصر حامد محمود، عدد 2 مليون سهم بسعر 13.06 جنيه بقيمة إجمالية 26.19 مليون جنيه، ليتخارج بحصته بالكامل من الشركة، منوهة إلى أنه تم تنفيذ الصفقة عبر كلا من هيرمس لتداول الأوراق المالية وعربية أون لاين.

مصر للأسواق الحرة

أعلنت شركة مصر للأسواق الحرة، عن القوائم المالية المستقلة للنصف الأول من العام المالي الجاري، سجلت الشركة صافي ربح بلغ 67.2 مليون جنيه، منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 72.6 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة انخفاض 7.5%، على أساس سنوي، وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل 353.36 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 403.64 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

الأهرام للطباعة

قررت إدارة البورصة المصرية، إعادة التعامل على سهم شركة الأهرام للطباعة والتغليف، بعد اعتماد الجمعية العامة عزل أحمد كمال العليمي، ياسر حسن درويش، أعضاء مجلس الإدارة الحالي، ورفع دعوى المسئولية عليهما، بالإضافة لأسامة حسن عبد الستار نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب (سابق)، بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على ما ورد بتقرير التفتيش، والمثبت في حقهم المخالفات الواردة بتقرير التفتيش، وفقاً لحكم المادة 160 من القانون 159 لسنة 1981.

بالم هيلز

وافق مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في إعادة انتخاب مجلس الإدارة في ضوء التغيير الذي طرأ على هيكل ملكية مساهمي الشركة بما يحقق التمثيل النسبي لمساهمي الشركة والتمثيل النسائي في عضوية مجلس الإدارة، والدعوة لجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في تخفيض رأسمال الشركة عن طريق إعدام أسهم الخزينة وعددها 36.35 مليون سهم وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.