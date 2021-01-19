شكرا لقرائتكم خبر عن عقود النحاس ترتفع مع ترقب الأسواق لخطاب "جانيت يلين" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى ترقب الأسواق لخطاب "جانيت يلين" وزيرة الخزانة الأمريكية في فريق الرئيس المنتخب "جو بايدن".



ومن المنتظر أن تركز "يلين" على حالة الاقتصاد العالمي والسياسية المحتملة لدعم الاقتصاد الأمريكي وإعادته لمسار التعافي من آثار الجائحة.



وارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.3% إلى 7993 دولار للطن في حين ارتفع المعدن الصناعي في بورصة شنغهاي بنسبة 0.3% إلى 58.890 ألف يوان للطن.



كما تترقب الأسواق أيضا حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" غدا الأربعاء في غياب الرئيس المنتهية ولايته "دونالد ترامب".



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.4 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 3.64 دولار للرطل، وسجل المعدن الصناعي أعلى سعر عند 3.65 دولار وأقل سعر عند 3.55 دولار.