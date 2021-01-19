شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية التداولات قبيل تنصيب "بايدن" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الثلاثاء في ظل انتظار الأسواق لتنصيب "جو بايدن" رئيسا للولايات المتحدة.



ومن المنتظر أن تتحدث "جانيت يلين" وزير الخزانة الأمريكية المرشحة في إدارة "بايدن" عن حالة الاقتصاد العالمي والسياسية المحتملة لدعم الاقتصاد الأمريكي وإعادته لمسار التعافي من آثار الجائحة.



يأتي ذلك في ظل استمرار المخاوف بشأن تأثير جائحة "كورونا" على الاقتصاد الأمريكي خاصة مع الفشل حتى الآن في احتواء تفشي الفيروس.



وسوف يتم غدا الأربعاء تنصيب الديمقراطي "جو بايدن" ليكون رئيسا للولايات المتحدة لمدة أربع سنوات خلفا للجمهوري "دونالد ترامب" الذي لا يعترف بنتائج الانتخابات ويشكك في نزاهتها.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 160 نقطة) إلى 30970 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 109 نقاط) إلى 13107 نقاط، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.6% (ما يعادل 22 نقطة) إلى 3790 نقطة.