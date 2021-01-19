شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع قرابة 1.5% استنادا على تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط من صعودها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء لترتفع قرابة 1.5% فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، لتتماسك فوق أدنى مستوياتها فى أسابيع ، استنادا على تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، لكن تظل الأسعار تحت ضغط تنامي المخاوف حيال الطلب العالمي على الوقود ، فى ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الصين وأوروبا.

ارتفع الخام الأمريكي قرابة 1.5% إلى مستوي 52.76$ ، من مستوى الافتتاح عند 52.13$، وسجل أدني مستوي عند 52.13$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.6% إلى مستوي 55.60$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 54.72$ ، وسجل أدنى مستوي عند 54.72$.

عند تسوية يوم الاثنين ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.1% ، في ثاني خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى أسبوع عند 51.78$ للبرميل ، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.2% ، وسجلت أدنى مستوى فى أسبوعين عند 54.52$ للبرميل.

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء قرابة 0.4% ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 90.95 نقطة ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار السلع والمعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا التراجع فى مستويات الدولار ، قبيل انطلاق شهادة "جانيت يلين" أمام الكونغرس الأمريكي ،حيث إنها المرشحة حاليا لشغل منصب وزيرة الخزانة الأمريكية بعد تواليها سابقا رئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي.

فرضت السلطات الصينية إغلاقا واسعا حول "هوبي" التي تضم أكثر من 28 مليون نسمة ، وذلك بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى المقاطعة لأعلى مستوى فى نحو عشرة أشهر.

وفى نفس الإطار أعلنت الحكومات فى جميع أنحاء أوروبا عمليات إغلاق أكثر صرامة للحد من تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا "سريعة الانتشار" التي تم اكتشافها لأول مرة فى بريطانيا.

وقالت شركة "أر بي سي " كابيتال ماركتس إن سوق النفط يعيش نشوة لا لبس فيها ، لكن مؤشرات السوق من أسيا مختلطة ،وأضافت الصين المحرك العالمي لنمو الطلب على النفط تشهد تفشي فيروس كورونا مرة أخرى.